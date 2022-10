Cuộc sống hiện tại của cô dâu Cao Bằng nổi tiếng cõi mạng

Cách đây 4 năm, đám cưới chênh lệch 35 tuổi của cô dâu Cao Bằng - Lê Thị Thu Sao (SN 1957) và chú rể Triệu Hoa Cương (SN 1992) từng gây bão khắp mạng xã hội. Ngoài việc chênh lệch tuổi tác thì những phát ngôn gây sốc và việc thể hiện tình cảm một cách thái quá của cô dâu Thu Sao cũng khiến họ bị chỉ trích. Tuy nhiên, trải qua 4 năm, khán giả đã có cái nhìn thiện cảm hơn với cặp đôi đũa lệch này. Họ vẫn duy trì được tình cảm mặn nồng khiến nhiều người “quay xe” ngưỡng mộ. So với thời điểm 4 năm trước, nhan sắc của cô dâu Thu Sao được đánh giá là “lão hóa ngược”. Ở bên cạnh chồng trẻ, người phụ nữ U70 đã biết cách trang điểm, ăn mặc trẻ trung hơn. Cô dâu Thu Sao cũng thường xuyên thay đổi kiểu tóc để “hack tuổi”. Bên cạnh đó, hai vợ chồng cũng sẵn sàng chi tiền để “trùng tu nhan sắc” giúp cho ngoại hình không bị chênh lệch quá nhiều so với chồng trẻ. Chính cô dâu Thu Sao đã từng chia sẻ trên trang cá nhân, nhờ ở bên người chồng kém 35 tuổi mà cô như được “hồi xuân”. “Có những người bán thuốc nội tiết tố mời mình quảng cáo, tặng quà dùng thử để review, mình phải từ chối, vì thực sự mình không cần dùng đến luôn. Lấy chồng trẻ mình cũng được 'cải lão hoàn đồng', hồi xuân luôn. Mình rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.” Cô dâu Thu Sao còn được chồng cưng chiều hết mực. Cả hai thường xuyên đi du lịch. Những ngày lễ hay các dịp đặc biệt chồng trẻ cũng không quên tặng quà và gửi những lời chúc ngọt ngào đến vợ của mình. Cách đây 2 tuần, cô dâu Thu Sao và chồng cũng vừa kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Cả hai tổ chức một bữa tiệc nhỏ ấm cúng tại nhà chú rể Hoa Cương mời một số người thân và bạn bè tới dự. Trong bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới, cô dâu Thu Sao và chồng cũng không ngần ngại đút bánh sinh nhật cho nhau ăn vô cùng tình cảm. Thậm chí, khi cô dâu Thu Sao đút bánh cho cháu ăn, chú rể Hoa Cương còn tỏ ra ghen tỵ vì “vợ quên mất chồng”. Sau đó, người vợ đã “đền bù” cho chồng bằng một miếng bánh thật to. Hai vợ chồng cô dâu Thu Sao cũng thường xuyên chụp những bộ ảnh cưới, ảnh kỷ niệm để lưu giữ lại khoảnh khắc hạnh phúc của mình. Hiện tại cô dâu Thu Sao và chồng đang kinh doanh các sản phẩm đặc sản Tây Bắc. Cả hai chia sẻ trên trang cá nhân công việc này giúp họ có thu nhập cao.

