"Công chúa tuyết" đến từ Nauy quyến rũ với áo ngắn bằng gang tay

Havanna Winter năm nay tròn 18 tuổi. Cô bé từng nổi tiếng trên truyền thông vào năm 14 tuổi với video hát nhép trên TikTok. Nhan sắc cùng giọng hát nổi bật giúp Havanna Winter thu về lượng người hâm mộ đông đảo. Sau đó, cô cũng đắt show làm mẫu, đại diện cho nhiều thương hiệu thời trang lớn ở trong nước. Thời điểm này, tuy đã là mẫu cho nhiều thương hiệu nội y, đồ bơi,.. song, các thiết kế được mỹ nhân Na Uy này lựa chọn hầu hết đều theo phong cách ngọt ngào, nhẹ nhàng tựa búp bê. Hiện tại, gu thời trang của gái xinh Gen Z Nauy có phần phóng khoáng, cá tính hơn. Cách make up cùng thần thái cũng giúp cô trông trưởng thành hơn so với tuổi thật. Sắc vóc của Havana Winter được đánh giá là dậy thì thành công, mặt đẹp sắc sảo, body thon thả nhưng săn chắc và tràn đầy sức sống nhờ chăm chỉ tập thể thao, ăn uống lành mạnh. Mới đây, trên trang Instagram cá nhân hơn 1 triệu lượt theo dõi, Havana Winter khoe hình thể trong chiếc áo dài bằng 1 gang tay màu trắng, kết hợp cùng chân váy đồng điệu. Tông make up nhẹ nhàng, làm nổi bật đường nét hài hòa trên gương mặt, kết hợp cùng kiểu tóc thả buông lơi, giúp người đẹp thêm phần thu hút hơn. Havanna Winter hướng tới sự cá tính, gợi cảm trong gu thời trang của mình. Người đẹp cảm thấy thoải mái, tự tin hơn khi diện những trang phục khoe vòng 1, tôn vòng 2 săn chắc, lộ rõ cơ bụng. Havanna Winter sở hữu bộ sưu tập các trang phục tôn vòng 1 và eo. Havanna Winter thích các dáng váy quây, ôm sát body như hình. Cô ưu tiên các thiết kế có tông màu tối như nâu, xám, đen vì sở hữu làn da nâu.

