"Công chúa béo" Quỳnh Anh bị tố quỵt tiền, chị gái lên tiếng

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện bài đăng "tố" cửa hàng mỹ phẩm của “công chúa béo” Quỳnh Anh – vợ Duy Mạnh nhập nhằng trong chuyện lương thưởng của nhân viên, chủ cửa hàng “luôn nghi ngờ, thái độ cáu bẳn”. Trong đoạn tin nhắn được người này chia sẻ có nhắc đến bà xã Duy Mạnh và Huyền Mi, chị gái của cô. Được biết, Quỳnh Anh và chị gái cùng là chủ của một cửa hàng mỹ phẩm tại Hà Nội. Vì lý do mẹ ốm cần người chăm nom và muốn đi học nghề nên người này mong muốn nghỉ việc. Nữ nhân viên chia sẻ cô đã ngỏ ý vẫn hỗ trợ cửa hàng bàn giao công việc cho nhân viên mới đến hết tháng 8 và chỉ xin nhận đủ lương và thưởng tháng 7 nhưng chủ cửa hàng từ chối và chỉ trả lương cứng là 5 triệu, không tính doanh thu và tiền thưởng như mọi tháng. Cụ thể, phần thưởng mỗi tháng trung bình khoảng từ 3 đến 3,5 triệu đồng. Sau khi bài đăng lùm xùm "tố" vợ Duy Mạnh được chia sẻ rộng rãi, chị gái "công chúa béo" Quỳnh Anh - Huyền Mi đã chia sẻ với báo Pháp luật và Bạn đọc. Cô đã xác nhận thông tin trong bài đăng của nữ nhân viên có tên H.D. Theo Huyền Mi cho biết, người đăng đàn "bóc phốt" là nhân viên làm ở shop được 1 năm. Về vấn đề lương thưởng mà nữ nhân viên đề cập, shop đã trả 5 triệu tiền lương cứng và có nói với D. là đợi sau khi hết dịch, quay lại bàn giao công việc thì sẽ gửi lại tiền thưởng và cũng đã nhận được sự đồng ý của nhân viên này. Trước đó, chị gái Quỳnh Anh cũng đã đưa ra 2 lựa chọn cho nhân viên này rằng: Một là nghỉ luôn thì sẽ nhận được lương cứng. Phương án còn lại là sau khi hết giãn cách, đi lên shop bàn giao công việc và đào tạo lại nhân viên mới thì sẽ được chuyển khoản tiền thưởng + lương những ngày làm việc còn lại. Được biết sau đó, nữ nhân viên có chia sẻ thêm một loạt tin nhắn giữa mình và Huyền Mi. Trong đoạn tin nhắn cho biết phía cửa hàng quyết định gửi trả toàn bộ lương thưởng tháng 7 cho H.D. Tuy nhiên, H.D đã từ chối nhận tiền từ và chuyển lại với lý do "đến tầm này thì không cần gì nữa, cho cũng không dám xin..." Hiện tại, mọi thông tin về vụ lùm xùm này vẫn được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Huyền Mi - vợ của cầu thủ Văn Quyết, cũng là một nhân vật gây chú ý khi sở hữu tủ đồ hiệu với loạt thiết kế đắt giá sang xịn. Dù ít xuất hiện trên mạng xã hội nhưng hình nào hình nấy của Huyền Mi đều toàn đồ hiệu đắt đỏ, có món lên đến hơn trăm triệu đồng. Chị gái Quỳnh Anh sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp mặn mà. Với gia thế khủng của mình, Huyền Mi cũng như em gái có niềm vui thú to lớn với việc mua sắm hàng hiệu. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nàng WAGs Việt Trên Khán Đài Người Kín Đáo, Người Nổi Bật - Nguồn: YAN News

