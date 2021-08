"Công chúa béo" Quỳnh Anh bị nhân viên cũ tố nhập nhèm tiền nong

Cõi mạng vừa qua được phen xôn xao khi xuất hiện bài đăng tố cửa hàng mỹ phẩm của "công chúa béo" Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh cầu thủ đội tuyển Việt Nam nhập nhằng trong chuyện lương thưởng của nhân viên, chủ cửa hàng "luôn nghi ngờ, thái độ cáu bẳn". Dù mới chỉ là thông tin 1 chiều và hoàn toàn chưa được xác thực nhưng thông tin bà xã Duy Mạnh nhập nhằng trong chuyện lương thưởng của nhân viên khiến dân mạng bàn tán xôn xao. Theo tìm hiểu, câu chuyện trên bắt đầu từ một nhân viên từng phụ trách đóng hàng đã làm việc từ năm 2020 cho cửa hàng mỹ phẩm mà "công chúa béo" Quỳnh Anh và chị gái Huyền My làm chủ. Cụ thể, nhân viên cũ của Quỳnh Anh đã mượn Facebook của một người bạn để viết bài, công khai những đoạn tin nhắn giữa mình và bà xã Duy Mạnh cùng Huyền My (chị gái Quỳnh Anh) về chuyện xin nghỉ việc và lương bổng. Trong bài đăng, người này cũng nhận xét về cửa hàng mà Quỳnh Anh và Huyền My làm chủ như sau: "Mọi người đi làm có bao giờ thấy khó chịu với chủ chưa. Mình tin là có. Nhưng quá đáng ở chỗ là luôn nghi ngờ, thái độ cáu bẳn. Một sự việc xảy ra chưa tìm hiểu rõ ngọn ngành đã bù lu bù loa lên và chỉ biết chửi mắng mà không suy nghĩ, xem xét". Tiếp đó, người này chia sẻ về chuyện nghỉ việc, mong muốn Quỳnh Anh cân nhắc chuyện thanh toán lương và thưởng. Tiếp sự việc, ngày 5/8 nhân viên nhắn tin xin nghỉ và nói "tháng 8 này chưa đi làm buổi nào" nên mong được thanh toán lương của tháng 7. Quỳnh Anh đã nói lại "em đã suy nghĩ thật kĩ chưa?", đồng thời trả lời nhân viên này rằng: Hiện tại công việc ở cửa hàng thì em ở nhà cũng không giúp được gì, chị đang cố gắng tạo công việc để em có thu nhập trong thời gian nghỉ mà thôi. Nhân viên này còn cho biết: "Ngày 5/8 nhắn tin xin nghỉ thì 11/8 mình có nhắn tin cho Quỳnh Anh và chị My để được xin nhận lại số lương đã làm việc trong khoảng từ tháng 7, nhưng chị online mà không thèm trả lời tin nhắn trong 2 ngày, mình phải thả icon rất nhiều lần vì sợ bị trôi tin. Đến mãi đêm muộn hôm sau các chị mới rep". Trong khi đó, chị gái Quỳnh Anh là Huyền My đã đưa ra 2 lựa chọn cho nhân viên này rằng: Một là nghỉ luôn thì sẽ nhận được lương cứng. Phương án còn lại là sau khi hết giãn cách, đi lên shop bàn giao công việc và đào tạo lại nhân viên mới thì sẽ được chuyển khoản tiền thưởng + lương những ngày làm việc còn lại. Theo giải thích của Huyền My, sở dĩ cô đưa ra yêu cầu như vậy là muốn nhân viên thể hiện trách nhiệm với cửa hàng. Ngoài ra, Huyền My cũng nói với nhân viên rằng thấy rất phí khi nghỉ ngang như vậy vì đã thạo việc và có cơ hội. Về phía nhân viên, cô thừa nhận việc tháng 7 có nghỉ 2 ngày phép và 3 ngày dịch nhưng đó đều là những ngày được phép nghỉ. Hiện những thông tin trên vẫn chưa được kiểm chứng và chỉ xuất phát 1 chiều từ nhân viên và Quỳnh Anh, Huyền My những người chủ cửa hàng vẫn chưa hề có ý kiến gì. Mô tả video

Cõi mạng vừa qua được phen xôn xao khi xuất hiện bài đăng tố cửa hàng mỹ phẩm của "công chúa béo" Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh cầu thủ đội tuyển Việt Nam nhập nhằng trong chuyện lương thưởng của nhân viên, chủ cửa hàng "luôn nghi ngờ, thái độ cáu bẳn". Dù mới chỉ là thông tin 1 chiều và hoàn toàn chưa được xác thực nhưng thông tin bà xã Duy Mạnh nhập nhằng trong chuyện lương thưởng của nhân viên khiến dân mạng bàn tán xôn xao. Theo tìm hiểu, câu chuyện trên bắt đầu từ một nhân viên từng phụ trách đóng hàng đã làm việc từ năm 2020 cho cửa hàng mỹ phẩm mà " công chúa béo " Quỳnh Anh và chị gái Huyền My làm chủ. Cụ thể, nhân viên cũ của Quỳnh Anh đã mượn Facebook của một người bạn để viết bài, công khai những đoạn tin nhắn giữa mình và bà xã Duy Mạnh cùng Huyền My (chị gái Quỳnh Anh) về chuyện xin nghỉ việc và lương bổng. Trong bài đăng, người này cũng nhận xét về cửa hàng mà Quỳnh Anh và Huyền My làm chủ như sau: "Mọi người đi làm có bao giờ thấy khó chịu với chủ chưa. Mình tin là có. Nhưng quá đáng ở chỗ là luôn nghi ngờ, thái độ cáu bẳn. Một sự việc xảy ra chưa tìm hiểu rõ ngọn ngành đã bù lu bù loa lên và chỉ biết chửi mắng mà không suy nghĩ, xem xét". Tiếp đó, người này chia sẻ về chuyện nghỉ việc, mong muốn Quỳnh Anh cân nhắc chuyện thanh toán lương và thưởng. Tiếp sự việc, ngày 5/8 nhân viên nhắn tin xin nghỉ và nói "tháng 8 này chưa đi làm buổi nào" nên mong được thanh toán lương của tháng 7. Quỳnh Anh đã nói lại "em đã suy nghĩ thật kĩ chưa?", đồng thời trả lời nhân viên này rằng: Hiện tại công việc ở cửa hàng thì em ở nhà cũng không giúp được gì, chị đang cố gắng tạo công việc để em có thu nhập trong thời gian nghỉ mà thôi. Nhân viên này còn cho biết: "Ngày 5/8 nhắn tin xin nghỉ thì 11/8 mình có nhắn tin cho Quỳnh Anh và chị My để được xin nhận lại số lương đã làm việc trong khoảng từ tháng 7, nhưng chị online mà không thèm trả lời tin nhắn trong 2 ngày, mình phải thả icon rất nhiều lần vì sợ bị trôi tin. Đến mãi đêm muộn hôm sau các chị mới rep". Trong khi đó, chị gái Quỳnh Anh là Huyền My đã đưa ra 2 lựa chọn cho nhân viên này rằng: Một là nghỉ luôn thì sẽ nhận được lương cứng. Phương án còn lại là sau khi hết giãn cách, đi lên shop bàn giao công việc và đào tạo lại nhân viên mới thì sẽ được chuyển khoản tiền thưởng + lương những ngày làm việc còn lại. Theo giải thích của Huyền My, sở dĩ cô đưa ra yêu cầu như vậy là muốn nhân viên thể hiện trách nhiệm với cửa hàng. Ngoài ra, Huyền My cũng nói với nhân viên rằng thấy rất phí khi nghỉ ngang như vậy vì đã thạo việc và có cơ hội. Về phía nhân viên, cô thừa nhận việc tháng 7 có nghỉ 2 ngày phép và 3 ngày dịch nhưng đó đều là những ngày được phép nghỉ. Hiện những thông tin trên vẫn chưa được kiểm chứng và chỉ xuất phát 1 chiều từ nhân viên và Quỳnh Anh, Huyền My những người chủ cửa hàng vẫn chưa hề có ý kiến gì. Mô tả video