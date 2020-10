Con trai Hoa hậu Thu Hoài từng bất ngờ “come out” giới tính

Câu chuyện xoay quanh cuộc sống hôn nhân và gia đình của Hoa hậu Thu Hoài vẫn luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Trong 3 người con của Hoa hậu thì con trai lớn Tin Kun (tên đầy đủ là Nguyễn Phúc Tin) hay xuất hiện cùng mẹ tại các sự kiện và thu hút truyền thông nhất. Cách đây khoảng 2 năm, Hoa hậu Thu Hoài đã không ngần ngại chia sẻ rằng con trai lớn là người đồng tính khiến nhiều người bất ngờ. Theo như Hoa hậu Thu Hoài chia sẻ, hiện tại có nhiều bạn thuộc cộng đồng này nhưng chưa dám come out (công khai xu hướng tính dục) với gia đình vì e dè và lo sợ xảy ra mâu thuẫn nội bộ. Trước những nỗi lòng này, cô đã từng viết một tâm thư nhấn mạnh: "Con cái hãy công bằng với bố mẹ và ngược lại, bố mẹ cũng nên dành sự tôn trọng với con cái". Đáng chú ý, Hoa hậu Phu nhân người Việt Thế giới 2012 cũng bày tỏ rõ thái độ và không ngại tiết lộ cậu con trai cả của mình thuộc "giới tính thứ 3". Đối với Thu Hoài, chị quan niệm không có gì đáng xấu hổ và phải giấu diếm về giới tính của con trai mình. Ngược lại, sự quan tâm, động viên của người mẹ chính là động lực để con trai chị nỗ lực hơn trong cuộc sống. Tin Nguyễn năm nay đã 25 tuổi và sở hữu dung mạo thư sinh, cuốn hút như trai Hàn. Mặc dù còn rất trẻ, nhưng ít ai biết Nguyễn Phúc Tin đã đảm nhiệm vai trò phó giám đốc của một nhà hàng ẩm thực và là trưởng phòng marketing trong thẩm mỹ viện do mẹ anh sáng lập ra. Trái với tưởng tượng của nhiều người, Phúc Tin không ỷ lại vào quyền năng, vị thế của người mẹ hoa hậu để thăng tiến trong công việc, mà chàng trai này tự lực đi lên bằng chính sự cố gắng của mình. Được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ, Tin Nguyễn sở hữu dung mạo đẹp không kém gì người nổi tiếng. Thậm chí, có người còn nhận xét rằng anh chàng giống nam diễn viên Đặng Luân (Trung Quốc). Về chuyện tình yêu, Phúc Tín cho biết đã trải qua 3 mối tình, song hiện tại vẫn đang cô đơn. Chàng trai trẻ tuổi luôn tin tưởng vào tình yêu, dù cho chuyện tình trong thế giới thứ ba vốn được nhiều người mặc định là không bền vững. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Lynk Lee kể về hành trình phẫu thuật chuyển giới - Nguồn: VTV24

