Cô gái đập lợn được gần 3 tỷ: "Ai nghĩ thế nào thì tuỳ"

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh của một cô gái đập lợn "khủng" nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cụ thể, khi đập lợn đất cô gái thu được 2 tỷ 8. Đây là một số tiền lớn đối với nhiều người, đặc biệt, cô gái cho biết con lợn đất này mới được "nuôi" trong 11 tháng. Ngay khi vừa được chia sẻ, những bức ảnh đã gây nên nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng chẳng ai để một số tiền lớn như vậy trong lợn đất cả, thay vào đó nên gửi vào ngân hàng. "Tiền đút lợn gì mà phẳng phiu, mới cứng như vừa lấy về từ ngân hàng vậy" - Facebooker T.M tò mò. Phủ nhận việc chiêu trò để câu like, Nguyễn Thị Ánh Ngọc (SN 1988, sống tại Tp.HCM) chủ nhân những bức ảnh trên cho biết đó là số tiền mà cô cùng chồng cùng tiết kiệm. Con lợn khá to cùng với việc tiền hoàn toàn là polime nên việc vẫn phẳng phiu là bình thường. Bên cạnh đó, công nàng 8x chia sẻ vợ chồng cô làm công việc trong lĩnh vực tài chính nên số tiền 2 tỷ 8 chẳng đáng là bao, tiết kiệm được trong thời gian chưa đến 1 năm chẳng có gì khó hiểu. Không quan tgaam có nhiều đến dư luận, Ánh Ngọc nói: "Mình nói qua vậy thôi, còn ai muốn nghĩ sao thì tuỳ". Con lợn đất được vợ chồng Ánh Ngọc sử dụng khá to nên việc nhét vừa số tiền 2 tỷ 8 vào là chuyện bình thường. Theo dõi Facebook của Ánh Ngọc có thể thấy, cô có cuộc sống khá vương giả. Cô nàng thường xuyên chụp ành check-in tại những nhà hàng sang trọng, lái xế hộp đắt tiền. Màn đập heo đất khủng nhất Việt Nam Hơn 3 tỷ - Nguồn: Youtube

