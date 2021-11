Cô dâu ngơ ngác khi phát hiện sự lạ từ đôi nhẫn quà cưới

Thay vì việc mừng cưới bằng phong bao tiền mặt, nhiều người lựa chọn nhẫn vàng, trang sức làm quà cưới để thể hiện tâm ý, gửi lời chúc phúc của mình đến các cặp đôi. Nhận được quà cưới là nhẫn vàng khiến người được tặng vui mừng, trân trọng. Nhưng với cô dâu Nguyễn Thị Phương Thảo (đến từ Diễn Châu, Nghệ An), vợ chồng cô lại có trải nghiệm khó tin, dở khóc dở cười. Theo đó, đám cưới của vợ chồng cô tổ chức hôm 23/11 vừa qua. Lễ cưới diễn ra vui vẻ, đầm ấm với sự chung vui của gia đình hai họ và bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể. Sau hôn lễ, cô dâu Nghệ An bất ngờ chia sẻ trải nghiệm khó tin sau khi kiểm lại quà mừng: "Những người bạn thân "có tâm" thật sự, nhưng không qua mắt được em đâu! Hôm đó có hai người bạn trao 2 chiếc nhẫn vàng này cho vợ chồng mình, mình đã thấy có gì đó sai sai vì trước cưới hai bạn mình chỉ tặng mỗi người một chiếc nhẫn 5 phân, giờ họ tặng những 1 chỉ một chiếc... Chồng mình thì nhận quà xong vẫn cười hớn hở, không mảy may nghĩ gì. Sau khi về nhà mình thử cạo thì 2 chiếc nhẫn này ngay lập tức bị bong lớp sơn vàng bên ngoài ra, để lộ phần màu đen như thế này. Lúc đó anh mới tin mình nói đúng. Chẳng lẽ giờ đăng lên công khai bộ mặt thật cho mọi người biết, mình nghĩ họ đã có gan tặng vợ chồng mình thế này thì cũng sẽ dám tặng người khác vàng giả." Cô dâu Phương Thảo cho biết thêm. Để khẳng định chắc chắn, hai vợ chồng Phương Thảo còn nhờ người thân xem giúp, thậm chí mang ra tiệm vàng nhờ kiểm định để không nghi oan cho khách mời.Cô dâu Nghệ An cho hay, cô biết rõ hai người bạn tặng món quà cưới "khó đỡ" này là ai, nhưng cuối cùng cô quyết định bỏ qua, không muốn làm lớn chuyện mà chỉ đăng lên để mọi người chú ý, cẩn trọng hơn. Tình huống trớ trêu mà cô dâu Nghệ An kể lại, kèm theo đó là hình ảnh hai chiếc nhẫn bị tróc sơn nham nhở, để lộ phần lõi màu đen, được cho là vàng giả do cô dâu chụp lại nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân mạng. Chứng kiến cảnh quà cưới bá đạo trên, đa số nhiều người đều bất ngờ và lắc đầu ngán ngẩm trước hành động "khó đỡ" đến từ vị trí bạn thân cô dâu chú rể. Ai nấy đều cho rằng, nếu điều kiện không cho phép, họ có thể chọn món quà mừng giá trị vật chất không cao, nhưng vẫn thể hiện được lòng thành, sự chúc phúc thật tâm dành tặng cô dâu chú rể, thay vì mua vàng giả tặng để "làm màu", lấy tiếng như thế này. Trước đó không ít những món quà cưới bá đạo từng được netizen truyền tay nhau. Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: YAN News

