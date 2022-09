Cô dâu Cao Bằng đăng ảnh cưới, nhan sắc làm netizen ngỡ ngàng

Dù đã sống kín tiếng hơn trước nhưng mọi thông tin liên quan đến cô dâu Cao Bằng nổi tiếng là chị Thu Sao và anh Hoa Cương vẫn nhận về sự quan tâm cực lớn. Mới nhất trên trang cá nhân, cô dâu Thu Sao đã nhá hàng loạt hình cưới nhân kỉ niệm 4 năm về chung nhà với chồng trẻ kém 35 tuổi. Từ những hình ảnh do người trong cuộc đăng tải, hiện tượng mạng đến từ Cao Bằng thay 2 bộ váy, trang điểm lộng lẫy trong khi anh Hoa Cương diện vest bảnh bao. Cặp đôi đũa lệch dành cho nhau những cử chỉ vô cùng thân mật, chẳng khác gì các cặp đôi trẻ tuổi. Ở lần lên sóng này, ngoại hình trẻ trung, làn da trắng mịn màng của chị Thu Sao gây chú ý lớn. Nhưng nhiều người tinh mắt nhận ra tất cả chỉ là sản phẩm của phần mềm làm đẹp mà thôi. Bởi ở trong khoảnh khắc do anh Cương đăng tải, chính đôi mắt to bất thường so với gương mặt khiến người đàn ông này trông rất lạ lẫm. Ngoài ra, ở một số livestream trước đó, chị Sao cũng lộ ảnh già nua xuống sắc. Nổi tiếng từ tháng 8/2018 với chuyện tình lệch nhau 35 tuổi, chị Lê Thị Thu Sao (65 tuổi) và anh Triệu Hoa Cương (30 tuổi) liên tục hâm nóng mạng xã hội khi rủ nhau đi thẩm mỹ, thể hiện tình cảm thái quá, mang thai giả,... Chính hành động thị phi trên của cặp đôi đũa lệch đã bị một bộ phận cư dân mạng chỉ trích gay gắt. Năm 2020, hiện tượng mạng họ Lê lại gây chú ý khi cùng chồng trẻ lặn lội từ Cao Bằng xuống Hà Nội thực hiện "dao kéo" căng da mặt. Làm đẹp khi tuổi đã cao, chị Sao bị chỉ trích cưa sừng làm nghé, không quan tâm đến sức khỏe. Trước lời bàn ra tán vào, cô dâu Cao Bằng khẳng định "có chết cũng phải làm con ma đẹp". Tiếp đó, chị Thu Sao lại hâm nóng mạng xã hội khi tiết lộ việc chồng trẻ từng "đong đưa ong bướm" gái trẻ. Nhưng cuối cùng chị vẫn quyết định bỏ qua bởi ông xã đã biết sai và sửa chữa.

