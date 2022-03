“Cô bé đẹp nhất thế giới” dậy thì thành công sau 16 năm

Thylane Blondeau sinh năm 2001 tại Pháp được mệnh danh là " cô bé đẹp nhất thế giới", Blondeau bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ 4 tuổi. Khi đó, cô đã bước trên sàn diễn của thương hiệu Jean Paul Gaultier. Bên cạnh sự nghiệp người mẫu nhí, người ta cũng chú ý đến khía cạnh ngoại hình của Thylane Blondeau. Nhất khi cô từng được đánh giá cao về diện mạo. Sau 16 năm nổi tiếng, Thylane Blondeau đã trưởng thành, cô từng đứng thứ 1 danh sách Independent Critics List of the 100 Most Beautiful Faces of 2018 và xuất hiện trong một số bảng xếp hạng nhan sắc khác. Mặc dù có chiều cao khiêm tốn so với các người mẫu khác là 1m67 nhưng Thylane Blondeau vẫn nổi bật với vóc dáng đẹp nhất là vòng 1 đầy đặn. Ở tuổi 21, người đẹp ngày càng hoàn thiện về sắc vóc. Người hâm mộ nhận xét rằng Thylane Blondeau xinh đẹp hơn so với ngày bé. Theo dõi trang cá nhân của cô, có thể thấy Thylane Blondeau không ngần ngại chia sẻ những hình ảnh mặt mộc của bản thân. Thylane Blondeau từng nói về bí quyết chăm sóc da của mình rằng quan trọng là các bước tẩy trang, cấp nước và ngủ đủ giấc. Ngoài vai trò người mẫu, Thylane Blondeau còn xây dựng thương hiệu thời trang của riêng mình, có tên No Smile. Trong hơn 10 năm qua, Thylane Blondeau đã đi một chặng đường dài để xây dựng sự nghiệp. Xuất phát điểm của Thylane Blondeau chỉ là cô bé 4 tuổi. Hiện, Blondeau đang hẹn hò với DJ người Pháp Benjamin Attal. Cặp đôi bên cạnh nhau từ mùa hè 2020 và đã đính hôn. Blondeau được hai lần vinh danh là “cô gái đẹp nhất thế giới“, vào năm 2007 và 2018. Tài năng bản lĩnh là những ấn tượng ban đầu đối với cô nàng người mẫu tài giỏi này. Ảnh: IGNV Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

