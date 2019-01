Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU trở lại với thương vụ sao Inter

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Cataluyna, tân binh của Barca là Frenkie De Jong đã tiết lộ lý do tại sao mình từ chối Man City, Dortmund hay PSG vi La Liga cũng vượt trội so với các giải đấu khác. Chuyển nhượng bóng đá từ London, Chelsea sẽ chia tay Victor Moses, người từ lâu đã không còn được trọng dụng tại sân Stamford Bridge.Chuyển nhượng cầu thủ từ Tây Ban Nha, thương vụ Barca - Suarez - Arsenal đang rất rắc rối vì chưa thể hoàn tất dù đã có những cuộc đàm phán nổ ra trong vài tuần qua. Nguồn tin từ talkSPORT xác nhận, Newcastle đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Jordan Lukaku của Lazio với bản hợp đồng cho mượn đến hết mùa. Theo The Express, MU đã xác định được 3 mục tiêu đầy tài năng lẫn tiềm năng để bắt đầu lên kế hoạch chiêu mộ bao gồm Matthijs de Ligt, Kylian Mbappe và Hirving Lozano. Cách đây ít phút, trang chủ CLB Middlesbrough đã công bố thương vụ chiêu mộ cựu sao Chelsea, John Obi Mikel. Theo BBC, Mikel sẽ khoác áo Boro theo bản hợp đồng có thời hạn đến cuối mùa. Sự nghiệp lụi tàn khi tới Chelsea, Drinkwater sẽ chuyển sang thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong màu áo CLB Fenerbahce. Chẳng đi đâu xa, Balotelli tiếp tục ở lại nước Pháp, gia nhập một đội bóng thậm chí còn có thế lực hơn Nice, Olympique Marseille. Trang chủ AC Milan công bố CLB đã hoàn tất việc chiêu mộ Krzysztof Piatek từ Genoa với mức phí được cho là 35 triệu euro. Chân sút người Ba Lan sẽ gắn bó với sân San Siro đến tháng 06/2023. Tưởng như M.U đã ngừng liên hệ nhưng theo Gazetta Dello Sport, lãnh đạo CLB đã tiếp cận Inter để hỏi về khả năng chuyển nhượng Ivan Perisic ngay kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Ở thời điểm hiện tại, giá trị cầu thủ này đã giảm xuống còn khoảng 30 triệu bảng.

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Cataluyna, tân binh của Barca là Frenkie De Jong đã tiết lộ lý do tại sao mình từ chối Man City, Dortmund hay PSG vi La Liga cũng vượt trội so với các giải đấu khác. Chuyển nhượng bóng đá từ London, Chelsea sẽ chia tay Victor Moses, người từ lâu đã không còn được trọng dụng tại sân Stamford Bridge. Chuyển nhượng cầu thủ từ Tây Ban Nha, thương vụ Barca - Suarez - Arsenal đang rất rắc rối vì chưa thể hoàn tất dù đã có những cuộc đàm phán nổ ra trong vài tuần qua. Nguồn tin từ talkSPORT xác nhận, Newcastle đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Jordan Lukaku của Lazio với bản hợp đồng cho mượn đến hết mùa. Theo The Express, MU đã xác định được 3 mục tiêu đầy tài năng lẫn tiềm năng để bắt đầu lên kế hoạch chiêu mộ bao gồm Matthijs de Ligt, Kylian Mbappe và Hirving Lozano. Cách đây ít phút, trang chủ CLB Middlesbrough đã công bố thương vụ chiêu mộ cựu sao Chelsea, John Obi Mikel. Theo BBC, Mikel sẽ khoác áo Boro theo bản hợp đồng có thời hạn đến cuối mùa. Sự nghiệp lụi tàn khi tới Chelsea, Drinkwater sẽ chuyển sang thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong màu áo CLB Fenerbahce. Chẳng đi đâu xa, Balotelli tiếp tục ở lại nước Pháp, gia nhập một đội bóng thậm chí còn có thế lực hơn Nice, Olympique Marseille. Trang chủ AC Milan công bố CLB đã hoàn tất việc chiêu mộ Krzysztof Piatek từ Genoa với mức phí được cho là 35 triệu euro. Chân sút người Ba Lan sẽ gắn bó với sân San Siro đến tháng 06/2023. Tưởng như M.U đã ngừng liên hệ nhưng theo Gazetta Dello Sport, lãnh đạo CLB đã tiếp cận Inter để hỏi về khả năng chuyển nhượng Ivan Perisic ngay kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Ở thời điểm hiện tại, giá trị cầu thủ này đã giảm xuống còn khoảng 30 triệu bảng.