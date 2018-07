Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU sắm “đôi cánh” Croatia sau mùa World Cup

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ The Sun, trung vệ Toby Alderweireld bày tỏ sự không hài lòng về Tottenham và đây là tin khiến MU vui mừng. Chuyển nhượng bóng đá từ Tuttosport, cuộc đàm phán giữa Chelsea và Juventus về thương vụ Higuain diễn ra tốt đẹp, cái giá đưa ra đó là 53 triệu bảng. Chuyển nhượng cầu thủ từ Real Madrid, sau khi chia tay đội bóng Hoàng gia lại bị MU nhăm nhe ngôi sao của World Cup vừa qua là Luka Modric. Báo chí Italia và Pháp cùng đưa tin, PSG đã tiến rất gần đến việc ký kết hậu vệ trái Alex Sandro của Juventus. Khả năng Chelsea không thể giữ hai ngôi sao người Bỉ, Eden Hazard và Thibaut Courtois, là rất lớn và The Blues đã điển tên Alisson vào danh sách cần mua. Ngay sau Ronaldo ra mắt Juventus tiếp tục gây chấn động bằng việc mời Zindane về làm Giám đốc kỹ thuật. Giới truyền thông xứ sương mù cho hay, MU duyệt chi 92 triệu bảng để "bốc" cặp cánh Ivan Perisic và Ante Rebic. BeIN Sports cho hay, Arsenal muốn bổ sung sức mạnh tấn công bằng bản hợp đồng với tiền vệ cánh giàu tiềm năng Kingsley Coman. Varane nhiều khả năng sẽ rời Real Madrid ngay trong mùa Hè năm nay và điểm đến của chàng hậu vệ người Pháp có thể là MU. Don Balon loan báo, MU chuẩn bị giá thầu kỷ lục với ông Vua mới Kylian Mbappe và rất có thể cái tên ra đi đó là Pogba. Mời quý độc giả xem clip Manchester United target £92m transfer deal for Ivan Perisic and Ante Rebic - Nguồn: Youtube

