Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU chưa chịu buông tha Dybala

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ The Sun, MU vẫn chưa từ bỏ mục tiêu được sở hữu tiền đạo Paulo Dybala của Juventus. Để đưa được chân sút sinh năm 1993 này về Old Trafford, họ sẵn sàng trả nhà ĐKVĐ Serie A một khoản tiền không nhỏ. Chuyển nhượng bóng đá từ Daily Mail, Kristian Shevchenko, con trai huyền thoại bóng đá Ukraine, Andriy Shevchenko đã gia nhập lò đào tạo trẻ của Chelsea và đủ điều kiện để khoác áo các ĐT trẻ của Anh, Ukraine, Mỹ và Ba Lan.Chuyển nhượng cầu thủ từ Calcio, CLB Al-Rayyan sẽ gặp gỡ chân sút Mario Mandzukic trong ngày hôm nay (17/9) để bàn thảo về việc ký hợp đồng. James Maddison, nhạc trưởng CLB Leicester đang khiến các CĐV MU phát cuồng vì việc "thả thính" đội chủ sân Old Trafford với động thái mới nhất trên Instagram cá nhân. Theo Corriere Fiorentino, ban lãnh đạo Fiorentina cùng người đại diện của Chiesa đang chốt những điều khoản cuối cùng, liên quan đến vấn đề lương thưởng, số lần ra sân và số bàn thắng của chàng trai 22 tuổi. Giám đốc kĩ thuật CLB AC Milan - Paolo Maldini tìm cách nối lại đàm phán với Shakhtar Donetsk để hỏi mua Taison. Trước đó, đội bóng thành Milan đã nỗ lực chiêu mộ tiền vệ người Brazil trong ngày cuối cùng của phiên chợ mùa hè nhưng không thành công. Sau MU, Liverpool là đội bóng thứ hai ở Premier League công khai theo đuổi tiền vệ trẻ James Maddison. Chuyên gia Eduardo Inda thông tin sốt dẻo trên El Chiringuito rằng, Real Madrid đạt thỏa thuận với nhà vô địch World Cup - chân sút được dự báo sớm soán vị trí của Messi và Ronaldo, Kylian Mbappe. Nhật báo Fanatik đưa tin tuyển trạch viên phụ trách khu vực Đông Âu của MU Krsto Kilibarda, bị bắt gặp có mặt trên khán đài trận đấu giữa Fenerbahce và Alanyaspor tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba. Ông Kilibarda hiện diện tại đây để xem giò tiền đạo người Kosovo đang khoác áo Fenerbahce, Vedat Muriqi. Ấn phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ, Fotomac khẳng định Besiktas sẽ đưa ra đề nghị hỏi mượn tiền đạo Cenk Tosun của Everton vào tháng 01/2020.

