Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU bất ngờ muốn có người thừa Real

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ tờ Automatic mới đây đưa tin rằng cả Man City, MU, Liverpool cùng Tottenham Hotspur đều đã gia nhập cuộc đua giành James Maddison. Chuyển nhượng bóng đá từ The Mirror, Keylor Navas nhiều khả năng sẽ chuyển đến MU khi Quỷ đỏ đang rất cần tìm kiếm một thủ môn chất lượng, đặc biệt khi "cột trụ" David De Gea có dấu hiệu suy giảm phong độ nghiêm trọng ở mùa vừa rồi. Chuyển nhượng cầu thủ từ The Sun tiết lộ, Richarlison thừa nhận anh muốn ở lại với CLB vùng Merseyside và chưa vội tìm kiếm thử thách mới trong sự nghiệp. Ngoài ra, phía Everton sẵn sàng đưa ra mức giá lên đến 100 triệu bảng cho cựu cầu thủ Fluminense khiến M.U buộc phải rút lui. Theo nguồn tin khá uy tín từ Goal, Real Madrid đã cử người đại diện đến London để gặp giám đốc của Chelsea, bà Marina Granovskaia và hy vọng chốt xong vụ Hazard ngay trong tuần này. Theo nguồn tin uy tín ở Italia là Gianluca Di Marzio, Juventus đã bắt đầu nói chuyện với đại diện Mino Raiola và Man Utd về trường hợp của Pogba. Họ muốn anh trở lại và sẽ đưa ra một mức phí cụ thể, gửi tới đại diện ở xứ sương mù. CLB Alaves đã tạm gác lại mục tiêu chiêu mộ Nguyễn Quang Hải để tập trung giành lấy chữ ký của một cựu chân sút Arsenal - Lucas Perez. Theo đó, tờ Sportes cho hay Coutinho đã lựa chọn bến đỗ lý tưởng trong tương lai. Cụ thể, ngôi sao số 7 không có ý định trở về Premier League và khoác áo nửa đó thành Manchester. Theo nguồn tin từ The Times, cả Guangzhou Evergrande lẫn Shanghai SIPG đều đưa ra lời đề nghị khó cưỡng dành cho Aubameyang. Theo Daily Record, Mike Maignan của Lille là thủ môn mới nhất lọt vào tầm ngắm của MU. Bước đầu, đội bóng nước Pháp yêu cầu số tiền 35 triệu euro cho người gác đền số 1 của mình. Sau một mùa giải tuyệt vời cùng Sassuolo, giờ đây, Roberto De Zerbi đứng trước cơ hội trở thành HLV AS Roma. Chiến lược gia 39 tuổi là ưu tiên hàng đầu của chủ tịch đội bóng thành Rome, James Pallotta.

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ tờ Automatic mới đây đưa tin rằng cả Man City, MU, Liverpool cùng Tottenham Hotspur đều đã gia nhập cuộc đua giành James Maddison. Chuyển nhượng bóng đá từ The Mirror, Keylor Navas nhiều khả năng sẽ chuyển đến MU khi Quỷ đỏ đang rất cần tìm kiếm một thủ môn chất lượng, đặc biệt khi "cột trụ" David De Gea có dấu hiệu suy giảm phong độ nghiêm trọng ở mùa vừa rồi. Chuyển nhượng cầu thủ từ The Sun tiết lộ, Richarlison thừa nhận anh muốn ở lại với CLB vùng Merseyside và chưa vội tìm kiếm thử thách mới trong sự nghiệp. Ngoài ra, phía Everton sẵn sàng đưa ra mức giá lên đến 100 triệu bảng cho cựu cầu thủ Fluminense khiến M.U buộc phải rút lui. Theo nguồn tin khá uy tín từ Goal, Real Madrid đã cử người đại diện đến London để gặp giám đốc của Chelsea, bà Marina Granovskaia và hy vọng chốt xong vụ Hazard ngay trong tuần này. Theo nguồn tin uy tín ở Italia là Gianluca Di Marzio, Juventus đã bắt đầu nói chuyện với đại diện Mino Raiola và Man Utd về trường hợp của Pogba. Họ muốn anh trở lại và sẽ đưa ra một mức phí cụ thể, gửi tới đại diện ở xứ sương mù. CLB Alaves đã tạm gác lại mục tiêu chiêu mộ Nguyễn Quang Hải để tập trung giành lấy chữ ký của một cựu chân sút Arsenal - Lucas Perez. Theo đó, tờ Sportes cho hay Coutinho đã lựa chọn bến đỗ lý tưởng trong tương lai. Cụ thể, ngôi sao số 7 không có ý định trở về Premier League và khoác áo nửa đó thành Manchester. Theo nguồn tin từ The Times, cả Guangzhou Evergrande lẫn Shanghai SIPG đều đưa ra lời đề nghị khó cưỡng dành cho Aubameyang. Theo Daily Record, Mike Maignan của Lille là thủ môn mới nhất lọt vào tầm ngắm của MU. Bước đầu, đội bóng nước Pháp yêu cầu số tiền 35 triệu euro cho người gác đền số 1 của mình. Sau một mùa giải tuyệt vời cùng Sassuolo, giờ đây, Roberto De Zerbi đứng trước cơ hội trở thành HLV AS Roma. Chiến lược gia 39 tuổi là ưu tiên hàng đầu của chủ tịch đội bóng thành Rome, James Pallotta.