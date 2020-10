Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Barca mất sao Lyon vì MU

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ The Sun, MU chính thức có được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Amad Traore từ Atalanta. Đội chủ sân Old Trannford trả cho đội bóng Serie A 20 triệu phí chuyển nhượng, cộng với 21 triệu phụ phí, nhưng chưa thể có ngay sự phục vụ của Traore. Tiền vệ 18 tuổi này sẽ gia nhập sân Old Trafford vào tháng 1/2021. Chuyển nhượng bóng đá từ Mirror, MU hoàn tất thương vụ cầu thủ chạy cánh người Uruguay là Pellistri. Cầu thủ 18 tuổi được MU chiêu mộ với mức phí 9 triệu bảng từ CLB Penarol và được coi là sự chuẩn bị cho tương lai.Chuyển nhượng bóng đá từ Calcio, AS Roma cuối cùng cũng đồng ý trả cho MU 15 triệu euro cộng thêm phụ phí để đổi lấy sự phục vụ của trung vệ Chris Smalling. Dù rất nỗ lực, Barca không thể có được chữ ký của tiền đạo người Hà Lan - Memphis Depay. Điều trên đến từ việc MU chần chừ với thương vụ Ousmane Dembele. Trang chủ MU thông báo chính thức chiêu mộ thành công tiền đạo Edinson Cavani theo dạng tự do. Tiền đạo người Uruguay ký vào bản hợp đồng có thời hạn một năm, kèm điều khoản gia hạn 12 tháng với đội chủ sân Old Trafford. Ngay trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa, Juventus cũng kịp hoàn tất thương vụ chiêu mộ Federico Chiesa từ Fiorentina. Arsenal chính thức sở hữu tiền vệ Thomas Partey từ Atletico Madrid sau khi kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng với số tiền 45 triệu bảng. Tiền vệ Tiemoue Bakayoko của Chelsea đã chính thức gia nhập Napoli dưới dạng cho mượn. Mùa giải năm ngoái anh được Chelsea gửi đến AC Milan nhưng không thuyết phục được đội bóng Ý mua đứt. Trước khi thị trường chuyển nhượng hè đóng cửa, nhà ĐKVĐ Champions League đã liên tục hoàn tất ba bản hợp đồng mới. Cụ thể, Bayern chiêu mộ Eric Maxim Choupo-Moting theo dạng chuyển nhượng tự do, mượn Douglas Costa từ Juventus và mua Bouna Sarr với giá 10 triệu euro từ Marseille. Mới đây, tờ The Sun phát hiện Sancho có mặt ở nước Anh và sẵn sàng hoàn tất việc chuyển tới MU trong ngày hôm nay. Chính xác thì ngôi sao 20 tuổi có mặt ở Anh để tham gia bữa tiệc sinh nhật đình đám của tiền đạo Tammy Abraham. Theo The Sun, hậu vệ trái người Brazil, Alex Telles đã hạ cánh tại Anh vào chiều ngày hôm qua và đã có buổi kiểm tra y tế vào buổi tối cùng ngày (giờ địa phương). Ngày hôm nay (5/10) , Alex Telles đã bị bắt gặp tại Manchester, cầu thủ người Brazil xuất hiện trong chiếc Mercedes của Giám đốc MU. Theo Sky Sports, ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè 2020, Tottenham đã chính thức xác nhận cầu thủ trẻ Ryan Sessegnon sẽ gia nhập đội bóng đang chơi tại Bundesliga, Hoffenheim trong một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm. Mời quý độc giả xem video: Bom tấn liên tục nổ, chưa bao giờ V League sôi động đến vậy - Nguồn: Thể Thao 247

