Chuyện như đùa: Ly hôn xong, gái xinh mở tiệc mừng cùng bạn bè

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước những bức ảnh của một cô gái đến từ Thái Nguyên tổ chức tiệc mừng ly hôn chồng thành công cực kỳ hoành tráng. Bữa tiệc có sự tham gia của đông đảo bạn bè thân thiết, trông ai cũng phấn khởi, vui vẻ như vừa bắt được vàng. Trên trang cá nhân, chủ nhân của bữa tiệc hạnh phúc chia sẻ: "Chưa bao giờ lại nghĩ có cái sự kiện như này. Không nghĩ ngày này của mình lại là ngày vui của mọi người. Cảm ơn mọi người luôn bên cạnh và tổ chức cho em. Kể từ ngày hôm nay tất cả cho qua, giờ mới sáng mắt". Không gian bữa tiệc mừng ly hôn chồng được trang trí tỉ mỉ y như ngày sinh nhật hay đám cưới với bóng bay, hoa, đèn. Thậm chí dòng chữ "Lễ chúc mừng ly hôn thành công" cũng được in to treo ngay chính giữa sân khấu. Bên cạnh đó nhưng câu "Độc thân vui vẻ", "Tự do muôn năm" cũng được sử dụng cho khách mời chụp ảnh kỷ niệm. Trái ngược với tâm trạng buồn bã, hụt hẫng thông thường của phụ nữ khi ly hôn thì cả chủ nhân bữa tiệc và khách mời đều vui như tết, lên đồ, make up lồng lộn như đi dự tiệc. Bên dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, người thân và cả người không quen gửi lời chúc mừng tới chủ nhân bữa tiệc đồng thời cho rằng cô nàng mạnh mẽ, can đảm, dám "quẳng gánh lo đi mà sống". Ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng việc ly hôn chồng không phải xấu nhưng cũng không hay ho gì mà tổ chức hẳn một bữa tiệc hoành tráng như vậy. Tổ chức ở nhà hàng chưa đủ, nhóm cô bạn này còn đi tăng 2 mừng ly hôn tưng bừng. Được biết, chủ nhân bữa tiệc tên Cúc Kimi, đến từ Thái Nguyên. Hiện tại cô nàng đang kinh doanh online trên mạng xã hội. Cúc Kimi sở hữu ngoại hình xinh đẹp với đôi mắt to tròn, khuôn mặt V-Line đúng chuẩn hot girl. Cô nàng còn có gu thời trang sang chảnh. Trang cá nhân của Cúc Kimi có hơn 11 nghìn lượt theo dõi trên trang cá nhân. Sau những hình ảnh về bữa tiệc ly hôn chồng, số lượng theo dõi cô nàng tăng chóng mặt. Tiệc chiêu đãi mừng ly hôn chồng thành công của cô gái Thái Nguyên - Nguồn: FBNV

