Chồng "nữ đại gia quận 7" bất ngờ "bóc phốt" mẹ ruột và vợ

Trên Facebook mới đây, chồng " nữ đại gia quận 7" vừa có chia sẻ mới sau chuyến đi từ thiện miền Trung. Đăng ảnh mừng sinh nhật mẹ ruột, nhưng đọc dòng tâm sự nhiều người lại thấy "thương" cho chủ thớt. "Chúc mừng sinh nhật lần thứ 68 của bà nội nakibing (tên 3 con gái của anh Vũ - PV). Mong má luôn khoẻ mạnh và bớt theo phe con dâu ăn hiếp con trai nha má", CEO Nguyễn Quốc Vũ viết. Trong hình, mẹ chồng Đoàn Di Băng ăn mặc sành điệu, đang đứng check-in ở một nơi sang trọng. Nhưng tâm điểm chú ý lại đổ dồn về status của anh Vũ. Theo đó, anh than thở chuyện mẹ ruột của mình yêu quý vợ còn hơn cả con trai. Nghe đến đây dân mạng bày tỏ "kể cũng thương mà thôi cũng kệ". Trong một chia sẻ trước đó, nữ đại gia Đoàn Di Băng cũng từng có những tâm sự chú ý về mẹ chồng. Nàng dâu hào môn cho hay bà là người rất yêu đời, U70 nhưng cực xì-tin. Đặc biệt, bà cưng con dâu còn hơn cả con trai. Nếu anh Quốc Vũ mà làm gì có lỗi với Di Băng là bị mẹ ruột "chỉnh" ngay. Đoàn Di Băng từng kể: "Người ta bảo con gái ở nhà với ba mẹ là công chúa, gả về nhà chồng thì phải cung phụng nhà chồng. Nhưng Băng thì may mắn lắm, chồng cưng chiều thì ai cũng biết rồi đằng này cả ba má chồng cũng cưng chiều không kém. Má lo cho mình từng tí, 2 vợ chồng mà xích mích thì má xác định luôn Vũ là đàn ông không được hơn thua với vợ mình. Má còn bảo mẹ con con là niềm tự hào của ông bà nội. Nghe xong dù có mệt đến đâu cũng ấm lòng... Nhiều người ác miệng bảo con dâu làm ra nhiều tiền thì nhà chồng phải nghe thôi, nhưng Băng khẳng định Băng được cưng chiều từ cái thuở tay trắng bước về nhà chồng cơ. Bởi đôi khi nghĩ số mình sướng quá. Ở nhà là cục vàng của ba mẹ, về nhà chồng là công chúa của ba má chồng", nữ đại gia kể. Không chỉ cưng chiều con dâu hơn con trai, mẹ chồng Đoàn Di Băng còn rất tâm lý. Nữ ca sĩ kể hồi cặp đôi đang yêu, anh Vũ dẫn Băng về nhà chơi, mẹ chồng mới hỏi về nghề nghiệp của cô. Di Băng thật thà đáp: "Dạ, con làm tiếp tân cho khách sạn vậy thôi". Mẹ chồng lập tức động viên: "Không sao đâu, con làm nghề gì cũng được miễn kiếm tiền chân chính, con đừng buồn vì mình làm cái nghề đó". Chưa hết, Đoàn Di băng còn kể hồi đó mẹ chồng còn nhiều lần lén đút tiền vào ví cho cô tiêu xài. "Nhiều lúc qua nhà anh Vũ chơi, về nhà mở túi ra thấy có tiền trong đó khi thì 2 triệu, khi thì 3 triệu. Mình hỏi anh Vũ anh bỏ tiền vào túi em hả? Anh nói đâu có. Cuối cùng mới biết hoá ra mẹ anh Vũ bỏ vào... Bác nói biết mình là người có lòng tự trọng cao không bao giờ chịu nhận tiền, có dắt con đi mua sắm con cũng lựa cho có nên… con lấy tiền đó xài đi". Tính đến nay, Đoàn Di Băng đã có 10 năm làm dâu. Cô khẳng định: "Được làm con dâu của bố mẹ anh Vũ là một điều may mắn".

