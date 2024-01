Chồng nhậu say, cô vợ có màn hộ tống vô cùng độc lạ

Mới đây, cư dân mạng được phen mắt bất ngờ khi chứng kiến phong cách chở chồng nhậu say về nhà của một chị vợ. Trong đoạn clip được chia sẻ, chị vợ đi xe Lead, dưới chỗ để chân là một người đàn ông nằm ngang, được cho là chồng trong tình trạng say rượu không biết trời trăng gì. Dù chở chồng say xỉn trong tư thế khá khó như vậy, nhưng chị vợ rất chắc tay lái, điều khiển chiếc xe chạy bon bon trên đường. Sau khi chứng kiến màn chở chồng say rượu về nhà của chị vợ này, hầu hết cư dân mạng không nhịn nổi cười. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng người vợ nên gọi taxi đưa chồng về thay vì chở cồng kềnh thế này, vì dễ gây tai nạn khi tham gia giao thông. Việc các ông chồng cứ tan làm là rủ nhau đi nhậu và say rượu khiến hội chị em ghét cay ghét đắng. Thậm chí, có người sau mỗi cuộc đi nhậu còn say sưa bí tỉ "quên đường về nhà" khiến vợ phải đi đón. Trên MXH xuất hiện không ít hình ảnh các ông chồng say xỉn, được vợ "hộ tống" về nhà với nhiều cách cực bá đạo. Người đàn ông này ngồi phía sau xe máy, không còn tỉnh táo và gục cả vào vai vợ. Nhìn người đàn ông say đến mức phải ôm eo vợ rồi gục cả đầu lên vai vợ suốt quãng đường di chuyển mà nhiều người không khỏi ngán ngẩm. Những tình huống "dở khóc dở cười" này do người đi đường vô tình ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Sau đó nhận được rất nhiều lượt xem và bình luận từ cộng đồng mạng. Ảnh: Tổng hợp

Mới đây, cư dân mạng được phen mắt bất ngờ khi chứng kiến phong cách chở chồng nhậu say về nhà của một chị vợ. Trong đoạn clip được chia sẻ, chị vợ đi xe Lead, dưới chỗ để chân là một người đàn ông nằm ngang, được cho là chồng trong tình trạng say rượu không biết trời trăng gì. Dù chở chồng say xỉn trong tư thế khá khó như vậy, nhưng chị vợ rất chắc tay lái, điều khiển chiếc xe chạy bon bon trên đường. Sau khi chứng kiến màn chở chồng say rượu về nhà của chị vợ này, hầu hết cư dân mạng không nhịn nổi cười. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng người vợ nên gọi taxi đưa chồng về thay vì chở cồng kềnh thế này, vì dễ gây tai nạn khi tham gia giao thông. Việc các ông chồng cứ tan làm là rủ nhau đi nhậu và say rượu khiến hội chị em ghét cay ghét đắng. Thậm chí, có người sau mỗi cuộc đi nhậu còn say sưa bí tỉ "quên đường về nhà" khiến vợ phải đi đón. Trên MXH xuất hiện không ít hình ảnh các ông chồng say xỉn, được vợ "hộ tống" về nhà với nhiều cách cực bá đạo. Người đàn ông này ngồi phía sau xe máy, không còn tỉnh táo và gục cả vào vai vợ. Nhìn người đàn ông say đến mức phải ôm eo vợ rồi gục cả đầu lên vai vợ suốt quãng đường di chuyển mà nhiều người không khỏi ngán ngẩm. Những tình huống "dở khóc dở cười" này do người đi đường vô tình ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Sau đó nhận được rất nhiều lượt xem và bình luận từ cộng đồng mạng. Ảnh: Tổng hợp