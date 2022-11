Choáng với những thứ Saudi Arabia được hưởng tại World Cup 2022

Ở lượt trận đầu tiên World Cup 2022, Saudi Arabia đã tạo nên địa chấn khi giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước ứng cử viên vô địch Argentina. Không cần phải nói quá nhiều cũng thấy được niềm vui của đất nước Tây Á sau chiến thắng lịch sử này. Theo nhiều nguồn tin, Quốc Vương Saudi Arabia, Salman bin Abdulaziz Al Saud đã quyết định cho cả đất nước nghỉ một ngày để ăn mừng chiến thắng. Chưa dừng ở đó, những cầu thủ Saudi Arabia cũng nhận được phần thưởng rất lớn. Theo đó, Thái tử Mohammed bin Salman đã quyết định thưởng mỗi cầu thủ một chiếc siêu xe Rolls Royce. Giá trị của mỗi chiếc Rolls Royce dao động từ 460.000-500.000 USD. Như vậy, ước tính, tổng chi phí cho "gói quà" này lên tới hơn 13 triệu USD. Chi tiết này cho thấy mức độ giàu có của Saudi Arabia. Trước mắt đội bóng này còn hai trận đấu nữa với Mexico và Ba Lan. Hãy thử tưởng tượng, nếu như "Chim ưng xanh" tiếp tục giành được kết quả tốt và vượt qua vòng bảng, phần thưởng dành cho mỗi cầu thủ lớn tới như thế nào. Ở trận đấu thứ hai vòng bảng World Cup, Saudi Arabia sẽ đụng độ với Ba Lan. Trận đấu này diễn ra vào lúc 20h00 ngày 26/11. Hiện tại, đội bóng Tây Á đang tạm dẫn đầu bảng C với 3 điểm. Đứng thứ hai là Ba Lan và Mexico khi có cùng 1 điểm. Argentina xếp cuối bảng khi chưa có điểm nào. Hậu vệ trái Yasser Al-Shahrani của đội tuyển quốc gia Arab Saudi bị chấn thương nặng trong trận thắng lịch sử 2-1 của đội nhà trước ứng viên vô địch Argentina hôm 22/11. Trong phút bù giờ thứ 5 của hiệp hai, Al-Shahrani va mặt vào đầu gối của thủ môn Al-Owais trong nỗ lực phòng ngự. Anh rơi tự do và tiếp đất bằng đầu, bất tỉnh trong vài phút, đổ máu mũi và miệng, trong khi thủ môn Arab Saudi ngồi bệt xuống sân, ôm đầu lo lắng. Al-Shahrani sau đó tỉnh lại, giơ hai ngón tay cái ra dấu cho biết mình ổn và rời sân bằng cáng. Truyền thông Arab Saudi cho biết Thái tử Mohammed bin Salman, người theo dõi trận đấu qua TV tại dinh thự, đã ra lệnh điều phi cơ riêng đưa Al-Shahrani đến Đức để điều trị khẩn cấp. Tại bệnh viện, sau khi chụp chiếu, các bác sĩ kết luận anh bị gãy xương hàm, xương mặt trái và cần được phẫu thuật do xuất huyết nội. "Tôi muốn nói với các bạn rằng tôi ổn và gửi gắm chiến thắng này tới người hâm mộ Arab Saudi. Hãy cầu nguyện cho tôi nhé", hậu vệ Al-Shahrani nói tại bệnh viện.

Ở lượt trận đầu tiên World Cup 2022, Saudi Arabia đã tạo nên địa chấn khi giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước ứng cử viên vô địch Argentina. Không cần phải nói quá nhiều cũng thấy được niềm vui của đất nước Tây Á sau chiến thắng lịch sử này. Theo nhiều nguồn tin, Quốc Vương Saudi Arabia, Salman bin Abdulaziz Al Saud đã quyết định cho cả đất nước nghỉ một ngày để ăn mừng chiến thắng. Chưa dừng ở đó, những cầu thủ Saudi Arabia cũng nhận được phần thưởng rất lớn. Theo đó, Thái tử Mohammed bin Salman đã quyết định thưởng mỗi cầu thủ một chiếc siêu xe Rolls Royce. Giá trị của mỗi chiếc Rolls Royce dao động từ 460.000-500.000 USD. Như vậy, ước tính, tổng chi phí cho "gói quà" này lên tới hơn 13 triệu USD. Chi tiết này cho thấy mức độ giàu có của Saudi Arabia. Trước mắt đội bóng này còn hai trận đấu nữa với Mexico và Ba Lan. Hãy thử tưởng tượng, nếu như "Chim ưng xanh" tiếp tục giành được kết quả tốt và vượt qua vòng bảng, phần thưởng dành cho mỗi cầu thủ lớn tới như thế nào. Ở trận đấu thứ hai vòng bảng World Cup, Saudi Arabia sẽ đụng độ với Ba Lan. Trận đấu này diễn ra vào lúc 20h00 ngày 26/11. Hiện tại, đội bóng Tây Á đang tạm dẫn đầu bảng C với 3 điểm. Đứng thứ hai là Ba Lan và Mexico khi có cùng 1 điểm. Argentina xếp cuối bảng khi chưa có điểm nào. Hậu vệ trái Yasser Al-Shahrani của đội tuyển quốc gia Arab Saudi bị chấn thương nặng trong trận thắng lịch sử 2-1 của đội nhà trước ứng viên vô địch Argentina hôm 22/11. Trong phút bù giờ thứ 5 của hiệp hai, Al-Shahrani va mặt vào đầu gối của thủ môn Al-Owais trong nỗ lực phòng ngự. Anh rơi tự do và tiếp đất bằng đầu, bất tỉnh trong vài phút, đổ máu mũi và miệng, trong khi thủ môn Arab Saudi ngồi bệt xuống sân, ôm đầu lo lắng. Al-Shahrani sau đó tỉnh lại, giơ hai ngón tay cái ra dấu cho biết mình ổn và rời sân bằng cáng. Truyền thông Arab Saudi cho biết Thái tử Mohammed bin Salman, người theo dõi trận đấu qua TV tại dinh thự, đã ra lệnh điều phi cơ riêng đưa Al-Shahrani đến Đức để điều trị khẩn cấp. Tại bệnh viện, sau khi chụp chiếu, các bác sĩ kết luận anh bị gãy xương hàm, xương mặt trái và cần được phẫu thuật do xuất huyết nội. "Tôi muốn nói với các bạn rằng tôi ổn và gửi gắm chiến thắng này tới người hâm mộ Arab Saudi. Hãy cầu nguyện cho tôi nhé", hậu vệ Al-Shahrani nói tại bệnh viện.