Chờ 26 năm để được lấy chồng, cô gái nhận cái kết không muốn

Đám cưới là một trong những ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của mỗi người. Thế nhưng đúng trong ngày này, cô dâu dưới đây lại phải đối mặt với một nỗi buồn to lớn. Bởi ngày vui mà trời lại mưa lớn, nước dâng cao đến mức ngập cả rạp. Đoạn clip được chị gái của cô dâu ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội. Theo lời chủ clip cho biết, em gái của cô đã phải tích góp hơn 26 năm mới đủ tiền để đi lấy chồng. Thế nhưng, đúng ngày tổ chức lễ cưới lại mưa rất to. Ngay cả rạp cưới, cổng hoa cũng ngập trong biển nước cao gần 1 mét. Cũng bởi vậy nên các quan khách không thể đến, lễ cưới cũng chỉ đành tạm hoãn. Chứng kiến bao công sức bị lãng phí, cô dâu không khỏi buồn lòng. Được biết, nhân vật chính của lễ đính hôn này là chú rể Như Tuệ và cô dâu Nhật Phương (cùng sinh năm 1996, sống tại TP.Huế). Cô dâu cho biết, ngay từ khi dựng rạp cưới, trời đã mưa rất to. Tuy nhiên, cô chẳng thể ngờ được rằng chỉ sau một đêm, nước đã dâng rất cao, thậm chí hơn cả nửa người. Bàn ghế, cổng hoa, rạp cưới... tất cả đều lộn xộn, ướt nhẹp. Dù khá buồn nhưng cô dâu vẫn cố tự an ủi chính mình. Nữ chính của đám cưới bày tỏ: "Ngày vui mà mưa ngập buồn lắm chứ. Mình tự tay chuẩn bị và chọn từng thứ mình thích để ngày vui diễn ra trọn vẹn nhất. Mà đêm đó nước lên cao cũng chỉ biết chấp nhận và dời lịch thôi... Đời không như là mơ, bao nhiêu công sức, bao nhiêu ấp ủ của mình dồn hết vào đây, mà trời sợ mình đi lấy chồng hay sao ý, khóc trôi mọi thứ luôn. Hai đứa mệnh thuỷ nên kéo đại hồng thuỷ đến luôn. Đăng lại để những năm về sau có cái kỉ niệm, nói cho nhau nghe.", cô dâu Nhật Phương cho biết thêm. Cũng theo cô dâu tiết lộ, trước khi tổ chức lễ cưới, cô và gia đình đã đi xem ngày rất kĩ. Trong tháng này chỉ có 2 ngày tốt là ngày 16 và 22. Vì lo sợ sang gần tháng 11, trời sẽ mưa nên cả nhà đã quyết định chọn ngày 16 cho sớm. Tuy nhiên mọi chuyện lại không như mong đợi. Ngay khi được đăng tải, sự việc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ dân tình. Hầu hết mọi người đều cảm thông cho cô gái. Đáng ra đây phải là ngày trọng đại nhất của cô, vậy mà mọi thứ lại không thể diễn ra như mong đợi. Nhiều người khi biết chuyện cũng đã nhanh chóng vào bình luận an ủi cô dâu.

