Chỉnh ảnh quá đà, bạn gái Karik xóa “bay” cả đầu gối

Sau khi Karik chính thức xác nhận là "hoa đã có chủ" thì nhan sắc của bạn gái HLV Rap Việt này khiến người hâm mộ đặc biệt chú ý. Mới đây, bạn gái Karik - hot girl Bella lại tiếp tục bị dân tình soi chỉnh ảnh "sống ảo" quá đà, lộ liễu. Cụ thể, trong một hình ảnh được Bella đăng tải vào tháng 7/2020, dân mạng nhanh mắt chú ý đến chi tiết đầu gối bỗng dưng biến mất do dùng thủ thuật photoshop để kéo chân dài. Chi tiết đó được nhiều cư dân mạng phát hiện ra và để lại bình luận dưới hình ảnh. Trước những lời bàn tán xôn xao, ngay lập tức, bạn gái Karik lên tiếng thừa nhận: "Xin lỗi, hôm đó photoshop mất tiêu cái đầu gối, xin lỗi, xin lỗi". Bạn gái nam rapper đình đám không hề phủ nhận khi bị soi "sống ảo", đồng thời cô còn gây thiện cảm hơn vì hành động rối rít gửi lời xin lỗi fan. Mặc dù đã phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt, nhưng không thể phủ nhận rằng nhan sắc của Bella cực xinh đẹp, cuốn hút. Bella cũng sở hữu body cực nóng bỏng. Trước đó cô nàng bị dân mạng "khui" lại loạt hình được cho là của quá khứ, lúc Bella chưa động chạm "dao kéo". Bạn gái Karik trước đây sở hữu khuôn mặt gây thiện cảm, xinh xắn với vẻ đẹp rất tự nhiên. Cư dân mạng dễ dàng nhận thấy sự biến đổi kỳ lạ trên mũi và cằm của Bella, hiện tại tổng thể khuôn mặt của cô nàng khá đơ cứng, gượng gạo. Giữa loạt ý kiến trái chiều từ dư luận, chính bản thân Bella cũng lên tiếng thừa nhận mình từng động chạm "dao kéo" để sửa mũi. Nhan sắc sau "dao kéo" của Bella xinh đẹp không khác gì búp bê lai Tây. Trên trang cá nhân, Bella thường xuyên đăng tải nhiều hình ảnh khoe nhan sắc đẹp không góc chết của mình. Mời quý độc giả đón xem thêm video Only C, Karik bị fan dọa đánh vì không chịu chụp hình - Nguồn: VTC NOW

Sau khi Karik chính thức xác nhận là "hoa đã có chủ" thì nhan sắc của bạn gái HLV Rap Việt này khiến người hâm mộ đặc biệt chú ý. Mới đây, bạn gái Karik - hot girl Bella lại tiếp tục bị dân tình soi chỉnh ảnh "sống ảo" quá đà, lộ liễu. Cụ thể, trong một hình ảnh được Bella đăng tải vào tháng 7/2020, dân mạng nhanh mắt chú ý đến chi tiết đầu gối bỗng dưng biến mất do dùng thủ thuật photoshop để kéo chân dài. Chi tiết đó được nhiều cư dân mạng phát hiện ra và để lại bình luận dưới hình ảnh. Trước những lời bàn tán xôn xao, ngay lập tức, bạn gái Karik lên tiếng thừa nhận: "Xin lỗi, hôm đó photoshop mất tiêu cái đầu gối, xin lỗi, xin lỗi". Bạn gái nam rapper đình đám không hề phủ nhận khi bị soi "sống ảo", đồng thời cô còn gây thiện cảm hơn vì hành động rối rít gửi lời xin lỗi fan. Mặc dù đã phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt, nhưng không thể phủ nhận rằng nhan sắc của Bella cực xinh đẹp, cuốn hút. Bella cũng sở hữu body cực nóng bỏng. Trước đó cô nàng bị dân mạng "khui" lại loạt hình được cho là của quá khứ, lúc Bella chưa động chạm "dao kéo". Bạn gái Karik trước đây sở hữu khuôn mặt gây thiện cảm, xinh xắn với vẻ đẹp rất tự nhiên. Cư dân mạng dễ dàng nhận thấy sự biến đổi kỳ lạ trên mũi và cằm của Bella, hiện tại tổng thể khuôn mặt của cô nàng khá đơ cứng, gượng gạo. Giữa loạt ý kiến trái chiều từ dư luận, chính bản thân Bella cũng lên tiếng thừa nhận mình từng động chạm "dao kéo" để sửa mũi. Nhan sắc sau "dao kéo" của Bella xinh đẹp không khác gì búp bê lai Tây. Trên trang cá nhân, Bella thường xuyên đăng tải nhiều hình ảnh khoe nhan sắc đẹp không góc chết của mình. Mời quý độc giả đón xem thêm video Only C, Karik bị fan dọa đánh vì không chịu chụp hình - Nguồn: VTC NOW