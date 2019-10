Chỉ sửa một điểm trên mặt, gái xinh thay đổi cuộc sống chóng mặt

Việc phẫu thuật thẩm mỹ mà nhiều nhất là làm mũi thời gian qua trở thành câu chuyện thu hút nhiều sự chú ý trên MXH. Nhiều ý kiến đưa ra rằng việc làm mũi chỉ theo phong trào, thấy người khác làm cũng làm theo bởi đâu phải ai làm cũng đẹp. Tuy nhiên, gái xinh đến từ TP HCM là minh chứng cho việc "động dao kéo" cuộc đời sẽ thay đổi. Nhân vật chính với minh chứng nâng mũi thay đổi cuộc sống có tên Cô nàng Tú Anh (33 tuổi) đến từ TP HCM. Theo như chia sẻ của Tú Anh, lý do làm mũi của cô là vì thấy chiếc mũi của mình chưa đẹp, sống mũi thấp và cánh mũi hơi bè. Cô nàng kể lại: "Tháng 2 năm ngoái, sau 1 thời gian tìm hiểu khá kĩ trên đủ phương diện từ khoa học đến phong thủy, mình mới quyết định thực hiện. Lúc đó mình đi 1 mình, không ai đi cùng, bây giờ nghĩ lại thấy gan dễ sợ". Sự liều mình cách đây 1 năm rưỡi của Tú Anh cuối cùng cũng mang đến thành quả mĩ mãn. Chỉ với thay đổi ở chiếc mũi mà gần như lột xác thành một người hoàn toàn khác, cô nàng trẻ trung và xinh xắn hơn rất nhiều so với trước đây. Không những thế, cô còn có luôn góc nghiêng thần thánh mà bao người ao ước. Trước đó, câu chuyện về cô gái trẻ đi nâng mũi, sửa cằm cho đẹp, ai ngờ thay đổi cả "vận mệnh" đã thu hút sự chú ý của CĐM. Theo như cô gái chia sẻ trên hội dành cho các tín đồ dao kéo, trước khi làm mũi và gọt cằm, mũi cô nàng khá to và tẹt trông rất thô. Đây chính là điều khiến cô nàng mất tự tin rất nhiều và đi đến quyết định phẫu thuật thẩm mỹ. Cô nàng còn khẳng định, sau khi nâng mũi thì cuộc sống ổn định và công việc thăng tiến hơn rất nhiều. Khá ưng với dáng mũi hiện tại. Trước đó tình duyên của cô nàng khá lận đận, gặp rất nhiều rắc rối trong tình yêu và đau khổ vì thất tình. Tuy nhiên sau khi làm mũi xong, các mối quan hệ đều tốt đẹp, được rất nhiều người theo đuổi. Cuối bài đăng, cô nàng còn khuyên chị em nào đang phân vân, lưỡng lự thì nên đi làm mũi luôn vì cuộc đời thay đổi quá nhiều.

