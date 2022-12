Check in Đà Lạt lười make-up, cô gái có bộ ảnh “ngàn like“

Mới đây, một cô gái đăng album ảnh check in Đà Lạt theo kiểu có 1-0-2. Bài đăng nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt like và cả trăm bình luận xôn xao. Theo cô gái tiết lộ, đây là bí kíp chụp hình check in Đà Lạt không cần tốn thời gian make-up cho các bạn nữ hệ lười. Chiêm ngưỡng bộ ảnh hầu hết netizen đều bật cười bởi tấm ảnh nào cô nàng cũng lắc đầu, hất tóc muốn chóng mặt, và khuôn mặt của cô nàng không thấy đâu.Bộ ảnh hài hước này đều là những tấm hình trông vừa "nghệ", cũng vừa "rùng rợn" bởi không có bức ảnh nào thấy rõ mặt chủ nhân của nó. Chủ bài đăng cho biết thêm, cô chụp hình sống ảo ở loạt địa điểm nổi tiếng tại Đà Lạt như: Phân viện sinh học, biệt phủ Trần Lệ Xuân, thác Ankroet, đồi hoa bất tử, hồ Tuyền Lâm... Bản thân vốn là một photographer thường chụp cho người khác những bộ hình xinh lung linh. Thế nhưng khi đến lượt mình lên ảnh, không ngờ cô gái này lại chọn cách "bá đạo" đến vậy. Bên dưới bài viết, nhiều cư dân mạng nhiệt tình "tag" bạn bè mình vào để sau này nếu có dịp đến Đà Lạt nhất định sẽ thực hiện một bộ ảnh như này. Theo nhiều netizen đây cũng là một bí kíp chụp ảnh ở Đà Lạt dành cho những người hệ lười. Bộ ảnh sau khi chia sẻ lên MXH đã thu về hàng ngàn lượt thích và hàng trăm bình luận. Ảnh: Phạm Thị Mai Hương

