Cầu thủ nào vướng nhiều tin đồn hẹn hò gái xinh nhất năm 2020?

Mối tình kéo dài nhất của Quang Hải chính là Nhật Lê, cả hai đã yêu nhau từ năm 17 tuổi, và đây cũng là mối tình được sự ủng hộ nhiệt tình của giới hâm mộ bóng đá. Đến khi Quang Hải toả sáng tại đấu trường châu Á, Nhật Lê trở thành một trong những nàng WAGS lừng danh của cộng đồng mê bóng đá. Quang Hải và Nhật Lê sau đó đã rạn nứt chuyện tình cảm khiến nhiều người tiếc nuối. Hiện tại nàng hot girl xứ Quảng đã có bạn trai mới, còn chàng cầu thủ hiện vẫn đang độc thân sau khi chia tay Huỳnh Anh. Sau một thời gian Quang Hải khép lại chuyện tình với Nhật Lệ, cộng đồng mạng đã đồn đoán rằng Nguyễn Thảo Mi chính là bạn gái mới của nam tuyển thủ. Ngay sau đó, chính hot girl Thảo Mi đã lên tiếng đính chính về mối quan hệ của họ không phải là yêu đương. Sau Thảo Mi, đến lượt cô nàng Thanh Thuỷ là đối tượng được nhắc đến trong chuyện tình cảm của Quang Hải. Bạn gái tin đồn Quang Hải sở hữu gương mặt trẻ trung, đáng yêu với ngoại hình nhỏ nhắn và chiều cao chỉ cao khoảng 1m52. Hai người được cho rằng đã hẹn hò với nhau khi cùng tham gia một buổi tụ tập bạn bè và Quang Hải đã choàng tay phía sau Thanh Thủy. Nhưng không lâu sau, nhiều người đã phát hiện Thanh Thuỷ bỏ theo dõi tài khoản mạng của Quang Hải. Mối tình chóng vánh của chàng cầu thủ - nàng hot girl đến đây cũng kết thúc. Huyền My là một cô chủ tiệm nail và là một trong những người tình tin đồn của Quang Hải với nhiều bằng chứng. Giống như những bạn gái tin đồn khác, có thời gian Quang Hải "thả tim" tới tấp cho Huyền My. Huyền My cũng lặn lội sang Thái Lan cổ vũ cho Quang Hải. Đặc biệt, cặp đôi còn bị phát hiện đi Đà Lạt chung với nhau. Mối tình công khai lâu nhất của Quang Hải sau Nhật Lê đó chính là Huỳnh Anh. Cặp đôi chính thức lên tiếng hẹn hò ngày 12/5/2020. Tuy nhiên mối quan hệ giữa Quang Hải và Huỳnh Anh dường như đã kết thúc theo hướng không mấy tốt đẹp khi nhiều tin đồn về việc hot girl 9X "cắm sừng" lan tràn trên mạng. Bạn gái tin đồn của Quang Hải mới gần đây nhất là nàng hot girl Hải Anh. Mối quan hệ giữa Quang Hải và Hải Anh được netizen chú ý khi cả hai cực chăm tương tác trên mạng xã hội. Trên Instagram, Hải Anh chăm chỉ cập nhật ảnh cô check-in sang chảnh ở nhiều địa điểm nổi tiếng thế giới. Hải Anh được đánh giá là người có gu, vóc dáng nhỏ nhắn, nhan sắc nổi bật. Tuy nhiên đây chỉ mới là sự đồn đoán của cư dân mạng, người trong cuộc hiện tại chưa lên tiếng chính thức.

