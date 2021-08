Cậu bé 7 tuổi từng làm cõi mang chao đảo giờ sống ra sao?

William Franklyn Miller sinh năm 2004 là cậu bé từng gây sốt MXH thế giới khi sở hữu vẻ điển trai thuộc hàng cực phẩm. Cũng nhờ vẻ đẹp trai hiếm có này mà Miller nhanh chóng được mệnh danh là “Cậu bé đẹp trai nhất thế giới”. Với vẻ đẹp tuấn tú, đôi mắt xanh, mũi cao và vành môi hờ hững, gương mặt của chàng hot boy này được đánh giá là chuẩn từng mi-li-mét. Hiện tại, ở tuổi 17 Miller đã có nhiều sự thay đổi, trổ mã và ra dáng thanh niên thực thụ. Mặc dù còn ít tuổi tuy nhiên, từng có thời gian Miller vướng tin đồn đang hẹn hò với một bạn gái hơn tuổi sở hữu ngoại hình vô cùng xinh đẹp. Những hình ảnh của cả 2 liên tục xuất hiện thân thiết bên cạnh nhau được đăng tải trên trang cá nhân khiến người hâm mộ đặt nghi vấn. Nhờ gây được chú ý, cậu bé ngày nào giờ đã trở thành một người mẫu đắt show và là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng. Ngoài ra, cậu cũng góp mặt trong nhiều bộ phim như: Arrow, Four Kids and It, Neighbors,... William chỉ đang tham gia quay một số MV và làm người mẫu bán thời gian ở hiện tại. Nhờ độ đẹp trai của mình, cậu bé có 2 triệu lượt theo dõi trên trang cá nhân, không thua kém tài tử Hollywood nào. Ngoài đẹp trai, William Franklyn-Miller còn được đánh giá là có gu ăn mặc cực kỳ sành điệu, cuốn hút. Được biết, khối tài sản mà chàng trai này sở hữu sau nhiều năm hoạt động trong showbiz có lẽ sẽ khiến nhiều người choáng váng - khoảng 87 triệu USD - một con số khổng lồ. Ước tính mỗi tháng cậu thiếu niên kiếm được từ khoảng 50.000 USD đến 200.000 USD đến từ công việc đóng phim và quảng cáo. Với sự nghiêm túc trong bước đường sự nghiệp, William được dự đoán sẽ còn bùng nổ hơn nữa trong tương lai. Ảnh: IGNV Mời độc giả xem video: Top 10 mỹ nam sở hữu gương mặt chuẩn đẹp, không góc chết và tự nhiên nhất Kpop hiện nay - Nguồn: YAN News

William Franklyn Miller sinh năm 2004 là cậu bé từng gây sốt MXH thế giới khi sở hữu vẻ điển trai thuộc hàng cực phẩm. Cũng nhờ vẻ đẹp trai hiếm có này mà Miller nhanh chóng được mệnh danh là “Cậu bé đẹp trai nhất thế giới”. Với vẻ đẹp tuấn tú, đôi mắt xanh, mũi cao và vành môi hờ hững, gương mặt của chàng hot boy này được đánh giá là chuẩn từng mi-li-mét. Hiện tại, ở tuổi 17 Miller đã có nhiều sự thay đổi, trổ mã và ra dáng thanh niên thực thụ. Mặc dù còn ít tuổi tuy nhiên, từng có thời gian Miller vướng tin đồn đang hẹn hò với một bạn gái hơn tuổi sở hữu ngoại hình vô cùng xinh đẹp. Những hình ảnh của cả 2 liên tục xuất hiện thân thiết bên cạnh nhau được đăng tải trên trang cá nhân khiến người hâm mộ đặt nghi vấn. Nhờ gây được chú ý, cậu bé ngày nào giờ đã trở thành một người mẫu đắt show và là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng. Ngoài ra, cậu cũng góp mặt trong nhiều bộ phim như: Arrow, Four Kids and It, Neighbors,... William chỉ đang tham gia quay một số MV và làm người mẫu bán thời gian ở hiện tại. Nhờ độ đẹp trai của mình, cậu bé có 2 triệu lượt theo dõi trên trang cá nhân, không thua kém tài tử Hollywood nào. Ngoài đẹp trai, William Franklyn-Miller còn được đánh giá là có gu ăn mặc cực kỳ sành điệu, cuốn hút. Được biết, khối tài sản mà chàng trai này sở hữu sau nhiều năm hoạt động trong showbiz có lẽ sẽ khiến nhiều người choáng váng - khoảng 87 triệu USD - một con số khổng lồ. Ước tính mỗi tháng cậu thiếu niên kiếm được từ khoảng 50.000 USD đến 200.000 USD đến từ công việc đóng phim và quảng cáo. Với sự nghiêm túc trong bước đường sự nghiệp, William được dự đoán sẽ còn bùng nổ hơn nữa trong tương lai. Ảnh: IGNV Mời độc giả xem video: Top 10 mỹ nam sở hữu gương mặt chuẩn đẹp, không góc chết và tự nhiên nhất Kpop hiện nay - Nguồn: YAN News