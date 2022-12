Cặp bạn thân sở hữu nhan sắc được ví như “búp bê sống"

Trong làng mẫu Hàn Quốc, Elina (Uzbekistan) và Miranda (Lebanon) là cặp bạn thân nổi tiếng, cùng sinh sống và làm việc tại Seoul. Trong khi Elina hoạt động dưới trướng công ty Soon Ent, Miranda là người mẫu tự do. Hai nàng người mẫu Tây được nhận xét đều có nhan sắc nổi bật, cùng theo đuổi phong cách thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ. Vì chơi thân, hai người thường mặc trang phục tương đồng, để chung kiểu tóc hay phong cách trang điểm. Elina từng chia sẻ trên trang cá nhân cô và người bạn thân hay bị nhầm là chị em. So với Miranda, Elina gắn bó với Hàn Quốc lâu hơn. Cô gái lai Nga - Uzbekistan đến xứ kim chi sinh sống từ năm 4 tuổi nên có thể nói lưu loát tiếng Hàn và am hiểu văn hóa quốc gia này. Elina chia sẻ luôn coi Hàn Quốc là ngôi nhà thứ hai của mình. Ngoài ra, cô biết nói tiếng Nga, Nhật, Anh. Ngoài mẫu ảnh, Elina còn đam mê ca hát và có ước mơ trở thành ca sĩ. Tháng 8/2018, cô gái sinh năm 1998 gây chú ý trên mạng xã hội Hàn Quốc khi cover ca khúc Way back home của ca sĩ Shaun. Chất giọng ngọt ngào của cô nhận được nhiều lời tán dương. Ngày 22/4 vừa qua, Elina đón sinh nhật tuổi 23. Vì tình hình dịch bệnh ở Hàn Quốc vẫn diễn biến phức tạp, cấm tụ tập đông người, nàng mẫu không thể tổ chức tiệc mừng bên bạn bè. Thay vào đó, cô nhận được nhiều lời chúc mừng từ người theo dõi trên trang cá nhân 1,6 triệu follow. Nếu Elina thiên về nữ tính, ngọt ngào giống uzzlang (hot girl, hot boy mạng Hàn Quốc), Miranda lại có phần gợi cảm, trưởng thành hơn. Nàng mẫu luôn nổi bật với mái tóc dài sáng màu và gương mặt được trang điểm kỹ mỗi lần xuất hiện. Miranda khá kín tiếng, không chia sẻ nhiều về bản thân. Trên trang cá nhân, cô chủ yếu chia sẻ ảnh selfie cũng như check-in tại các địa điểm sang trọng. Ngoài mẫu ảnh, Miranda có sở thích chạy bộ, cưỡi ngựa. Tại tài khoản Instagram hơn 120.000 người theo dõi, Miranda thường xuyên chia sẻ về những sở thích này bằng tiếng Hàn và tiếng Anh.

