Cảnh đẹp như tranh của đồi cỏ hồng hoang sơ gần Đà Lạt

Thời điểm này đồi cỏ hồng đang là một trong những địa điểm check in thơ mộng ở Đà Lạt nói riêng và Lâm Đồng nói chung. Ảnh: Uyên Trinh Một trong những đồi cỏ hồng được giới trẻ check in nhiều là ở Masara, xã Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Phùng Quang Huy Nằm cách thành phố Đà Lạt tầm 45km, đồi cỏ hồng này là một quần thể những ngọn đồi thoáng đạt ngập trong sắc cỏ hồng để du khách tha hồ thả hồn theo mây trời. Ảnh: Huỳnh Hoàng Long Masara là địa điểm quen thuộc của những bạn trẻ yêu thích cắm trại, trekking, sau này dần được mọi người rỉ tai nhau và trở nên nổi tiếng trong cộng đồng du lịch. Ảnh: Phùng Quang Huy Nếu bạn là tín đồ của cỏ cây hoa lá, mong muốn check in đồi cỏ hồng thì đây chính là địa chỉ đáng đến mỗi khi ghé thăm Đà Lạt. Ảnh: delaca9 Masara quyến rũ du khách với khoảng không rộng lớn và các sắc áo tuyệt đẹp theo mùa. Ảnh: Tiêu Giao Đặc biệt nhất phải kể đến những ngày cuối năm vào tháng 11, một màu hồng phớt lãng mạn bao bọc những quả đồi tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Ảnh: Tiêu Giao Băng qua con đường đất khá sâu dẫn vào thung lũng, mở ra trước mắt du khách sẽ là những ngọn đồi hoang sơ, thoai thoải, nhấp nhô gần xa. Ảnh: Tiêu Giao Chỉ cần 1 – 2 ngày cuối tuần là bạn có thể đến đây để hòa mình trọn vẹn vào bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Ảnh: Tiêu Giao Nơi đây mang một vẻ đẹp rất riêng biệt, rất độc đáo mà ít nơi nào có được. Ảnh: Phùng Quang Huy Vẻ đẹp ấy khác với nét thơ mộng, dịu dàng ở Đà Lạt. Vì thế khi ghé đây, bạn có cảm tưởng như bước vào một thế giới mới, đầy sự cuốn hút không thể cưỡng lại được. Ảnh: Huỳnh Hoàng Long Nơi này xứng đáng trở thành một tọa độ check in hấp dẫn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng mỗi lần mùa cỏ hồng đến. Ảnh: Hà My

