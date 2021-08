Cẩm nang "1001" cách giao hàng không tiếp xúc của shipper mùa dịch

Để tránh tiếp xúc gần trong mùa dịch COVID-19, nhiều shipper đã nghĩ ra muôn kiểu giao hàng khiến nhiều người xem không nhịn được cười. Vừa đảm bảo hoàn thành công việc, vừa đảm bảo sức khỏe cho mọi người nên nhiều shipper đã sáng tạo ra nhiều cách giao hàng cực kỳ "bá đạo". Nhà có thúng có rổ lấy dùng luôn trong thời "Cô vy", chỉ việc thả xuống kéo lên nhanh gọn tiện lợi bí kíp không tiếp xúc. Nhận hàng bằng cách buộc túi thực phẩm vào thước dây may đồ giúp đảm bảo khoảng cách an toàn đến 5 mét. Không ít tài xế công nghệ "làm vì đam mê" khi sử dụng các thiết bị hiện đại, điển hình là flycam để giao hàng. Đang nấu ăn tự dưng nổi hứng thèm trà sữa, có gì dùng nấy không ngần ngại dùng vá để nhận hàng. Cổng nhà quen thuộc được dùng treo đồ ăn khi shipper giao hàng tới. Hình ảnh một nam shipper đang đứng dưới đường và điều khiển chiếc flycam vô cùng chuyên nghiệp. Trên đó, thùng hàng được buộc lại và "bay" về phía tòa nhà cô gái ở phía đối diện để giao hàng. Trong thời điểm dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp nên nhiều tài xế giao hàng đã lựa chọn hình thức này để giữ khoảng cách với khách hàng. Giữa lúc dịch bệnh, việc chỉ cần đứng ở cửa nhà vẫn có thể nhận hàng tận tay khiến nhiều người không khỏi thích thú. Vẫn đảm bảo giao hàng cho khách với khoảng cách an toàn, anh chàng shipper này đã sử dụng flycam để di chuyển chúng. Vị khách "bó cẩn" dùng chiếc gậy dài để lấy đồ từ shipper. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Giao hàng mùa dịch: Làm sao để hạn chế tiếp xúc? - Nguồn: VTV24

