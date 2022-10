Các địa điểm chụp hoa sữa “thơm ngất trời” ở Hà Nội

Hoa sữa thường nở vào những ngày tháng 9, khi Hà Nội trở mình sang thu. Chính vì vậy, không thể phủ nhận rằng hoa sữa vẫn luôn là một điều gì đó khiến lòng người nhớ về mùa thu Hà Nội. Hoa sữa Hà Nội nở nhiều trên các tuyến phố, màu sắc và mùi hương không lẫn vào đâu được của loài hoa này đã thu hút giới trẻ đến ngắm và check in. Nói tới những địa điểm chụp hoa sữa đẹp nhất Hà Nội, không thể bỏ qua con phố Nguyễn Du. Mỗi lần đi ngang qua phố này, chẳng cần phải đứng dưới gốc cây sữa già, bạn cũng có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng khắp nơi. Ảnh: Sưu tầm Một địa check in siêu đẹp mà nhất định team hoa sữa chắc hẳn ai cũng biết là những con đường quanh Hồ Tây. Ảnh: Sưu tầm Cùng với view xinh đẹp ở nơi đây sẽ mang tới cho bạn background xinh xẻo cho mỗi khung hình. Ảnh: congly Đường Hoàng Quốc Việt cũng là nơi có nhiều cây hoa sữa, những bông hoa nhỏ, nở thành chùm, mùi thơm lan tỏa nhất là vào buổi tối. Ảnh: @vietnamtrips Những cây hoa sữa được trồng cách nhau chỉ vài mét, trở thành địa điểm với những góc sống ảo với đầy đủ concept khác nhau. Ảnh: Sưu tầm Là con đường nổi danh bởi cái tên “nồng nàn hoa sữa”, đường Nguyễn Chí Thanh đã không còn xa lạ đối với người dân nơi đây. Ảnh: Sưu tầm Phố Đào Tấn cũng là con đường tràn ngập hoa sữa, đâu đâu cũng nghe mùi nồng nàn, quyến rũ làm say ngất lòng người. Đặc biệt trên con phố này từng xuất hiện cây hoa sữa hình trái tim được nhiều bạn trẻ check in. Ảnh: Giang Trịnh Những con phố tràn ngập hoa sữa này chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng đem đến những bộ ảnh đậm chất nghệ thuật có sự góp mặt của cái tên “hoa sữa” - thương hiệu của Hà Nội. Ảnh: @ntklynh

