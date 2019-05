Các cặp anh trai, em gái tài năng toàn hot boy, hot girl quen mặt

Đỗ Hoàng Minh Khôi (sinh năm 1993, Hà Nội) được biết tới với biệt danh "He always smiles". Từ năm 2013, khi số lượng vlogger Việt Nam vẫn còn khá ít ỏi thì kênh cá nhân của Minh Khôi đã gây ấn tượng với hình ảnh chàng trai đội chiếc hộp kín, video đầu tư, câu chuyện có thông điệp thú vị. Hiện tại, anh đã tạm dừng sự nghiệp vlogger và chuyển qua kinh doanh. Minh Khôi hiện là chủ của 2 cửa hàng cafe lớn ở Hà Nội. Đồng thời, anh cùng với em gái ruột của mình thành lập công ty về thời trang thiết kế. Cô em gái đa tài chẳng kém của Minh Khôi là Đỗ Hoàng Linh Chi (24 tuổi), cựu sinh viên Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Khác với anh trai nổi tiếng, Linh Chi chọn cuộc sống khá bình lặng, không xuất hiện nhiều trên báo chí mà chỉ tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh. Minh Khôi không ít lần chia sẻ rằng rất tự hào về em gái. Trong mắt 9X, em gái là người kiên trì, cố gắng bằng mọi giá để theo đuổi đam mê. Không chỉ giỏi giang, Linh Chi còn có ngoại hình xinh đẹp tự nhiên, gương mặt tròn bầu bĩnh, đôi mắt to và nhìn rất giống anh của mình. Không quá khi nói Huy Me (tên thật: Phạm Công Thành, sinh năm 1993) và Trang Lou (tên thật: Phạm Thu Trang, sinh năm 1995) là cặp anh trai, em gái nổi tiếng nhất trong giới trẻ Việt. Hiện tại, Huy Me có 700.000 người theo dõi trên trang cá nhân còn cô em gái là hot girl sở hữu hơn một triệu người follow dù không tham gia hoạt động nghệ thuật. Huy Me được biết đến là một vlogger đời đầu có lối nói chuyện hài hước, thông minh và bề ngoài điển trai. Hiện tại, anh ít làm vlog hơn và đã lấn sân sang con đường diễn viên chuyên nghiệp. Tuy chưa để lại được dấu ấn đậm nét nhưng hot boy Hà thành được đánh giá là gương mặt triển vọng trong làng phim điện ảnh. Trang Lou là cô gái luôn nhận được sự yêu thích của dân mạng khi có chuyện tình viên mãn với Tùng Sơn và cho ra đời bé Xoài đáng yêu. Cô tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam, hiện là chủ của chuỗi cửa hàng thời trang tại Hà Nội. Không chỉ thế, gia đình nhỏ của Trang Lou còn thường xuyên xuất hiện ở các sự kiện lớn nhỏ, đồng thời là mẫu ảnh cho nhiều nhãn hàng. Đặng Văn Quỳnh (sinh năm 1992) và Đặng Tiểu Tô Sa (sinh năm 1998) được nhiều người biết đến là cháu của cố PGS Văn Như Cương. Tuy không hoạt động nghệ thuật nhưng 2 anh em Văn Quỳnh, Tô Sa vẫn được nhiều người yêu mến nhờ ngoại hình điển trai, xinh gái và tài năng của mình. Văn Quỳnh nhận được sự quan tâm khi kết hôn với ca nương Kiều Anh. Hiện tại, cả hai đã có bé trai đầu lòng tên Soup. Anh chàng đang làm nhiệm vụ quản lý THCS và THPT Lương Thế Vinh - ngôi trường truyền thống của gia đình. Đặng Tiểu Tô Sa thu hút sự chú ý của dân mạng nhờ ngoại hình xinh xắn, body cân đối và gu thời trang cá tính. Cô mới tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý khách sạn tại Australia. Nhiều lần chia sẻ trên trang cá nhân, Tô Sa luôn khẳng định người mà cô hâm mộ và cũng là mẫu đàn ông lý tưởng trong mắt cô, không ai khác chính là anh trai Văn Quỳnh.

