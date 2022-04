Bùi Tiến Dũng và bạn gái Tây ghi điểm khi đi từ thiện

Những ngày gần đây, thủ môn Bùi Tiến Dũng và nhiều cầu thủ của CLB TP HCM xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc với đơn vị chủ quản. Sau khi bỏ tập, mặc dù đã gặp gỡ và thương thảo nhưng đôi bên vẫn không tìm được tiếng nói chung, do đó có thể nói thủ thành quê Thanh Hoá và một số đồng đội đang tạm… “thất nghiệp”. Nhân dịp cuối tuần vừa qua thủ môn Bùi Tiến Dũng và bạn gái người Ukraine - Dianka Zakhidova, cùng một số bạn bè thân thiết đã đi làm từ thiện tại 1 trung tâm nhân đạo thuộc tỉnh Bình Dương. Sự có mặt của bạn gái Bùi Tiến Dũng và nam thủ môn này đã góp phần đem đến chút niềm vui cho các em nhỏ sức khoẻ yếu, không còn cha mẹ… tại đây. Khi giao lưu với trung tâm, Bùi Tiến Dũng và em trai Bùi Tiến Dụng đã hào hứng dạy các em nhỏ cách nâng và sút bóng, tự tay khuân vác đồ đạc, cho các em uống sữa… Không chỉ sẻ chia về mặt tinh thần, đoàn từ thiện của Bùi Tiến Dũng còn trao tặng trung tâm số tiền 200 triệu đồng cùng nhiều hiện vật, với hi vọng giúp nơi đây có thêm phần nào chi phí để chăm sóc cho những hoàn cảnh kém may mắn. Theo dõi loạt ảnh do một số thành viên trong đoàn đăng tải, có thể thấy Bùi Tiến Dũng và bạn gái mặc trang phục giản dị để tiện vận động. Bùi Tiến Dũng và bạn gái luôn nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt chan chứa tình cảm khi chăm sóc, vui đùa cùng các em. Về phía những em nhỏ tại trung tâm, ai nấy đều tỏ ra vui thích khi được gặp gỡ và giao lưu với thủ môn nổi tiếng; không quên chụp ảnh với cặp đôi để làm kỉ niệm… Đây không phải lần đầu tiên Bùi Tiến Dũng ghi điểm trong mắt người hâm mộ khi làm từ thiện. Vào tháng 4/2020, do không thể di chuyển vì cả nước đang thực hiện giãn cách xã hội, “người hùng Thường Châu 2018” đã chuyển tặng 1 trung tâm tình thương ở tỉnh Bình Dương chiếc máy chiếu, để các em nhỏ tại đây có thêm thiết bị học tập. Hay vào tháng 9/2021, do lịch trình tập luyện bị tạm hoãn vì ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Bùi Tiến Dũng cùng nhiều đồng đội đã hỗ trợ đoàn thiện nguyện phát hơn 2.000 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã Dĩ An (Bình Dương). Khoác trang phục bảo hộ kín mít, đeo bao tay và kính chống giọt bắn cẩn thận, thủ môn Bùi Tiến Dũng tuổi xách những túi quà để đến từng hộ dân khó khăn ở các điểm khác nhau. Thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng chia sẻ thêm, trong suốt 2 năm qua, anh đã tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, từng tặng máy thở và các thiết bị, vật dụng y tế cần thiết cho bệnh viện dã chiến. Một trong những chuyến thiện nguyện gây chú ý nhất của Bùi Tiến Dũng là vào tháng 8/2021, khi anh và nhóm bạn dùng siêu xe, có giá lên đến hàng chục tỉ đồng để di chuyển. Khi đến nơi, cả nhóm đều nhiệt tình vác gạo và nhiều nhu yếu phẩm để tặng bệnh viện dã chiến, cũng như giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Q.4, Q.12 và huyện Nhà Bè (TP.HCM).

