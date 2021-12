“Bó tay” với những tư thế ngủ gật “siêu đỉnh” của hội học sinh

Ngủ gật có lẽ là hình ảnh thường thấy ở mọi lớp học, đặc biệt ở lứa tuổi học trò. Tuy nhiên, thú vị hơn cả chính là việc ngủ gật trong lớp lại tạo ra đủ các tư thế "bá đạo", "lầy lội" thì đúng là không ai bằng. Muôn vàn tư thế ngủ gật "bá đạo" của hội học trò đã khiến cả cõi mạng được phen ôm bụng cười, nhận được hàng chục nghìn lượt like và tương tác. Khi bạn ngủ gật và bị cô giáo bắt quả tang. Lý do vì sao nhiều bạn trẻ ngày càng than phiền về "cột sống" của mình, chính là do tư thế ngủ không đúng như thế này. Đây là một giấc ngủ có sự đầu tư kỹ lưỡng. Hộc bàn - bạn đồng hành "đa năng" của mọi thế hệ học sinh. Giấc ngủ này sau khi tỉnh dậy có vẻ sẽ hơi choáng váng đây. Cô bạn ngủ say sưa trên nóc tủ trong lớp học khiến cư dân mạng thích thú. "Bá đạo" hơn, nam sinh này lại lựa chọn ô cửa thông gió để “đánh chén” một giấc. Trống tiết thì mình chải chiếu, đắp chăn ra sàn lớp làm giấc thôi. Chui vào gầm bàn cho kín đáo, đố cô giáo phát hiện được. Ảnh: Tổng hợp Facebook Mời độc giả xem video: Dở khóc dở cười học online - Nguồn: VTV24

