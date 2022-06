“Bộ ba sát thủ” hot girl giờ ra sao sau 10 năm nổi tiếng?

Khoảng năm 2010-2011, "bộ ba sát thủ" hot girl gồm Quỳnh Anh Shyn, An Japan và Mẫn Tiên bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ loạt ảnh chụp chung. Từ mái tóc, trang phục và phong cách chụp ảnh của ba cô nàng đều trở thành trào lưu được các bạn trẻ học theo. Sau hơn 10 năm kể từ khi nổi tiếng, hiện tại mỗi người trong "bộ ba sát thủ" đều khiến người khác không khỏi trầm trồ khi lựa chọn cho mình con đường riêng. Trong lĩnh vực nghệ thuật, Quỳnh Anh Shyn hiện đang là cái tên thành công nhất trong bộ ba này. Cô nàng hiện đang hoạt động trong làng giải trí với vai trò một Fashionista, có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực thời trang nước nhà. So với thời điểm ấy, phong cách của nàng người mẫu có sự thay đổi rõ rệt, thấy được nhiều sự trưởng thành trong tư duy thời trang. Nàng hot girl Hà thành hiện vẫn đang thử sức với nhiều phong cách khác nhau, mỗi lần xuất hiện Quỳnh Anh Shyn luôn khiến khán giả trầm trồ với sự đầu tư cho từng bộ trang phục. Khác với hai cô bạn trong bộ ba, Mẫn Tiên chọn cho mình lối đi riêng khi quyết định sang Nhật du học. Từng trải qua nhiều mối tình khác nhau, Mẫn Tiên đã tìm được cho mình bến đỗ mới. Theo đó, cô đang sống hạnh phúc cùng vị hôn phu Key của nhóm nhạc Monstar. Hiện tại cô đang là một người có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội khi sở hữu 1 triệu người follow trên Instagram. Cô nàng đã trở về Việt Nam và tiếp tục thực hiện mọi dự định của mình. Trong "bộ ba sát thủ" An Japan có lẽ là nhân vật kín tiếng nhất, sự nghiệp diễn xuất của cô lại không quá nổi bật trong làng giải trí Việt. Trong suốt 8 năm dài ở ẩn, cô mở một shop quần áo nữ và trở thành cổ đông của một quán cà phê tại quê nhà. Năm 2019, An Japan tái xuất với bộ phim Mỹ nhân chiến và nhận được nhiều sự chú ý hơn. Sau hơn 10 năm, gương mặt của An Japan không hề thay đổi, vẫn có trẻ trung, xinh đẹp và trung thành với phong cách dịu dàng, đằm thắm. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

