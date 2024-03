Bị tung ảnh thời xấu xí, hot girl gây bất ngờ vì quá khác

Cô nàng hot girl đã công khai đoạn tin nhắn với một người bạn cũ. Theo đó, người này gửi hình ảnh so sánh nhan sắc khác biệt của nàng hot girl ở hiện tại và quá khứ với giọng điệu cười cợt. Sự thực là hình ảnh của cô nàng hiện tại với quá khứ đúng là khác "1 trời 1 vực", thế nhưng nàng hot girl không hề giấu diếm quá trình nâng hạng nhan sắc của mình. Nàng hot girl chia sẻ: "Tôi chia sẻ trên mạng xã hội nhiều hình đẹp khi đi du lịch nên họ cứ nghĩ đã phát hiện ra một bí mật gây sốc nào đó". Thực tế, hot girl "Chú mèo không mềm mại"thường xuyên chia sẻ những hình ảnh trong cuộc sống của mình, người theo dõi cũng dễ dàng nhận ra sự khác biệt của cô. Một trong những "mỹ nhân dao kéo" khác của Trung Quốc là Wu Xiaochen. Cô nàng từng đoạt giải Á quân trong một cuộc thi người mẫu tại Trung Quốc vào năm 2016, trở thành hình mẫu của nhiều cô gái chuộng vẻ đẹp mảnh mai, trong trẻo lúc bấy giờ. Abby cũng công khai rằng cô từng 'kinh qua' đủ các loại hình phẫu thuật thẩm mỹ và dần trở thành 'con nghiện' của dao kéo từ lúc nào không hay. Ca phẫu thuật đầu tiên của Abby diễn ra khi cô mới 14 tuổi với thủ thuật hút mỡ đùi. Thời điểm này do mắc một chứng bệnh tự miễn, Abby bị tăng cân ngoài tầm kiểm soát, tích tụ nhiều mỡ ở đùi nên mẹ cô đã chi trả cho ca hút mỡ của con gái. Sự thay đổi ngoại hình nhanh chóng sau ca phẫu thuật đầu tiên trong đời đã khiến Abby bắt đầu có ý định chỉnh sửa những đặc điểm mà cô chưa vừa ý trên cơ thể. Một loạt những thủ thuật như tạo hình V line, độn silicone vào gò má để gương mặt sắc nét hơn… được cô nàng thực hiện sau đó. Tính đến năm 2020, Abby đã sửa mũi 6 lần, can thiệp vùng mắt hai lần, ba lần tạo dáng môi, ba lần nắn chỉnh dáng khuôn mặt, 4-5 lần cấy mỡ… Abby cho biết khi gầy, xinh đẹp hơn cô thấy bản thân cũng thu hút sự chú ý của những người xung quanh không khác các ngôi sao là bao. Hiện tại cô nàng sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cô cũng thường xuyên khoe nhan sắc của mình trên trang cá nhân.

Cô nàng hot girl đã công khai đoạn tin nhắn với một người bạn cũ. Theo đó, người này gửi hình ảnh so sánh nhan sắc khác biệt của nàng hot girl ở hiện tại và quá khứ với giọng điệu cười cợt. Sự thực là hình ảnh của cô nàng hiện tại với quá khứ đúng là khác "1 trời 1 vực", thế nhưng nàng hot girl không hề giấu diếm quá trình nâng hạng nhan sắc của mình. Nàng hot girl chia sẻ: "Tôi chia sẻ trên mạng xã hội nhiều hình đẹp khi đi du lịch nên họ cứ nghĩ đã phát hiện ra một bí mật gây sốc nào đó". Thực tế, hot girl "Chú mèo không mềm mại"thường xuyên chia sẻ những hình ảnh trong cuộc sống của mình, người theo dõi cũng dễ dàng nhận ra sự khác biệt của cô. Một trong những "mỹ nhân dao kéo" khác của Trung Quốc là Wu Xiaochen. Cô nàng từng đoạt giải Á quân trong một cuộc thi người mẫu tại Trung Quốc vào năm 2016, trở thành hình mẫu của nhiều cô gái chuộng vẻ đẹp mảnh mai, trong trẻo lúc bấy giờ. Abby cũng công khai rằng cô từng 'kinh qua' đủ các loại hình phẫu thuật thẩm mỹ và dần trở thành 'con nghiện' của dao kéo từ lúc nào không hay. Ca phẫu thuật đầu tiên của Abby diễn ra khi cô mới 14 tuổi với thủ thuật hút mỡ đùi. Thời điểm này do mắc một chứng bệnh tự miễn, Abby bị tăng cân ngoài tầm kiểm soát, tích tụ nhiều mỡ ở đùi nên mẹ cô đã chi trả cho ca hút mỡ của con gái. Sự thay đổi ngoại hình nhanh chóng sau ca phẫu thuật đầu tiên trong đời đã khiến Abby bắt đầu có ý định chỉnh sửa những đặc điểm mà cô chưa vừa ý trên cơ thể. Một loạt những thủ thuật như tạo hình V line, độn silicone vào gò má để gương mặt sắc nét hơn… được cô nàng thực hiện sau đó. Tính đến năm 2020, Abby đã sửa mũi 6 lần, can thiệp vùng mắt hai lần, ba lần tạo dáng môi, ba lần nắn chỉnh dáng khuôn mặt, 4-5 lần cấy mỡ… Abby cho biết khi gầy, xinh đẹp hơn cô thấy bản thân cũng thu hút sự chú ý của những người xung quanh không khác các ngôi sao là bao. Hiện tại cô nàng sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cô cũng thường xuyên khoe nhan sắc của mình trên trang cá nhân.