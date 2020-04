Bị tố lạm dụng filter, hot boy xứ Trung một mực khẳng định đẹp tự nhiên

Chuyện các hot boy, hot girl MXH lộ nhan sắc thật khác xa ảnh sống ảo đã nhiều phen khiến dân tình quá ngán ngẩm. Mới đây, hot boy Trung Quốc có tên Liu Yucheng (Nick name: Noah, 23 tuổi, quê ở Trùng Khánh) đã khiến nhiều người bất ngờ khi lộ một số ảnh quá khứ với nhan sắc kém xa trên mạng. Cụ thể, ngày 22/4, một số diễn đàn Trung Quốc chia sẻ loạt ảnh "bóc phốt" nhan sắc hot boy Liu Yucheng với nội dung tố anh lạm dụng các app làm đẹp khi lên hình. Trong loạt ảnh so sánh, Yucheng sở hữu vẻ ngoài kém sắc với hàm răng hô, cằm ngắn và thân hình không chuẩn như trên trang cá nhân. Nhiều dân mạng bày tỏ sự thất vọng, cho rằng hot boy Liu Yucheng lừa dối người hâm mộ và "sống ảo" quá mức. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người nhận xét gương mặt anh chàng không quá khác biệt, chỉ là do công nghệ trang điểm và góc quay khiến đường nét khuôn mặt nổi bật hơn. Sau màn bị tố, Yucheng nhanh chóng lên tiếng đính chính tại trang cá nhân. Anh cho biết khi còn nhỏ bị viêm mũi nên hay khó thở, rồi tạo thành thói quen thở bằng miệng khiến cằm hơi lõm, khi lớn lên mới dần sửa được. Bên cạnh đó, năm 18 tuổi Yucheng cho biết đã niềng răng, gặp khó khăn trong ăn uống nên rất gầy. Sau khi tháo niềng mới bắt đầu tăng cân và tập gym để săn chắc cơ thể đồng thời thay đổi kiểu tóc, cách ăn mặc. Yucheng chia sẻ: "Những hình ảnh được chia sẻ hiện tại là từ khi tôi chưa tập gym. Khi mới quay video, tôi cũng cố tình làm xấu vẻ ngoài để tạo hiệu ứng nữa." Để thêm niềm tin cho fan, hot boy 9X Trung Quốc còn quay một clip bằng camera thường để chứng minh nhan sắc thật. Bên cạnh đó, anh cũng gửi lời cảm ơn những người hâm mộ đã luôn tin tưởng mình. Liu Yucheng (nick name Noah) là hot boy khá nổi trên mạng xã hội Trung Quốc với hơn 30.000 người theo dõi. Yucheng được nhiều người nhận xét có gương mặt giống diễn viên Tiêu Chiến hay Ngô Diệc Phàm. Mời quý độc giả xem video: TRAI ĐẸP TIK TOK | TRAI ĐẸP TRUNG QUỐC 6 MÚI THẢ THÍNH | NGẮM TRAI ĐẸP | TIK TOK TRUNG HOA - Nguồn: Youtube

Chuyện các hot boy, hot girl MXH lộ nhan sắc thật khác xa ảnh sống ảo đã nhiều phen khiến dân tình quá ngán ngẩm. Mới đây, hot boy Trung Quốc có tên Liu Yucheng (Nick name: Noah, 23 tuổi, quê ở Trùng Khánh) đã khiến nhiều người bất ngờ khi lộ một số ảnh quá khứ với nhan sắc kém xa trên mạng. Cụ thể, ngày 22/4, một số diễn đàn Trung Quốc chia sẻ loạt ảnh "bóc phốt" nhan sắc hot boy Liu Yucheng với nội dung tố anh lạm dụng các app làm đẹp khi lên hình. Trong loạt ảnh so sánh, Yucheng sở hữu vẻ ngoài kém sắc với hàm răng hô, cằm ngắn và thân hình không chuẩn như trên trang cá nhân. Nhiều dân mạng bày tỏ sự thất vọng, cho rằng hot boy Liu Yucheng lừa dối người hâm mộ và "sống ảo" quá mức. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người nhận xét gương mặt anh chàng không quá khác biệt, chỉ là do công nghệ trang điểm và góc quay khiến đường nét khuôn mặt nổi bật hơn. Sau màn bị tố, Yucheng nhanh chóng lên tiếng đính chính tại trang cá nhân. Anh cho biết khi còn nhỏ bị viêm mũi nên hay khó thở, rồi tạo thành thói quen thở bằng miệng khiến cằm hơi lõm, khi lớn lên mới dần sửa được. Bên cạnh đó, năm 18 tuổi Yucheng cho biết đã niềng răng, gặp khó khăn trong ăn uống nên rất gầy. Sau khi tháo niềng mới bắt đầu tăng cân và tập gym để săn chắc cơ thể đồng thời thay đổi kiểu tóc, cách ăn mặc. Yucheng chia sẻ: "Những hình ảnh được chia sẻ hiện tại là từ khi tôi chưa tập gym. Khi mới quay video, tôi cũng cố tình làm xấu vẻ ngoài để tạo hiệu ứng nữa." Để thêm niềm tin cho fan, hot boy 9X Trung Quốc còn quay một clip bằng camera thường để chứng minh nhan sắc thật. Bên cạnh đó, anh cũng gửi lời cảm ơn những người hâm mộ đã luôn tin tưởng mình. Liu Yucheng (nick name Noah) là hot boy khá nổi trên mạng xã hội Trung Quốc với hơn 30.000 người theo dõi. Yucheng được nhiều người nhận xét có gương mặt giống diễn viên Tiêu Chiến hay Ngô Diệc Phàm. Mời quý độc giả xem video: TRAI ĐẸP TIK TOK | TRAI ĐẸP TRUNG QUỐC 6 MÚI THẢ THÍNH | NGẮM TRAI ĐẸP | TIK TOK TRUNG HOA - Nguồn: Youtube