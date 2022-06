Bị nói thành công nhờ chồng, “MC trẻ nhất VTV” bức xúc phản bác

Kể từ khi kết hôn, " MC trẻ nhất VTV" Vũ Phương Thảo và chồng doanh nhân càng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Mới đây nữ MC gây chú ý khi lên tiếng đáp trả trước những bình luận cho rằng tất cả những thành công của cô hiện tại đều là nhờ chồng. "Có tài nhưng một phần nhờ chồng nữa", "Nghe nói chồng Phương Thảo là sếp lớn mà. Phương Thảo có chắc không nhờ ai mà lên làm được MC của VTV không vậy",... là những bình luận của cư dân mạng được chính nữ MC chia sẻ lên MXH. Trước những nhận định không đúng về mình, Vũ Phương Thảo phản bác rằng cô đã làm việc tại VTV từ năm hai đại học, là MC của tựa game nổi tiếng trước khi quen biết chồng hiện tại. Đồng thời, MC Phương Thảo cũng phủ nhận việc được chồng giúp đỡ mới có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Được biết, chồng của MC Phương Thảo là người đứng sau các giải đấu hàng đầu của tựa game nổi tiếng, rất có tiếng nói trong làng Esports Việt Nam. Ngoài ra, anh còn là CEO của một công ty giải trí. Tuy nhiên những thành công mà Phương Thảo có được như ngày hôm nay là do cô gặt hái được từ trước đó. Phương Thảo là gương mặt quen thuộc của khán giả VTV ở các chương trình Khoảnh Khắc Yêu Thương, Chuyện Đêm Muộn, Mỗi Ngày Một Niềm Vui, Đẹp 24/7,...Hiện tại, cô đảm nhận vai trò người dẫn dắt chính của một tựa game. Năm 2017 cô nàng giành Quán quân tại cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC - SPEAK UP. Bằng sự cố gắng nỗ lực của bản thân, cô nàng đã nhận được nhiều cơ hội mới gắn với công việc dẫn chương trình. So với nhiều nữ MC nổi tiếng khác của Đài truyền hình Việt Nam, Phương Thảo thuộc thế hệ trẻ nhất. Bên cạnh tài năng, nữ MC sinh năm 1997 còn thu hút bởi ngoại hình xinh đẹp, thời trang đa dạng. Được biết, Phương Thảo và chồng là đồng nghiệp của nhau nhiều năm. Cặp đôi yêu nhau 3 năm trước khi quyết định về chung nhà. Ảnh: Tổng hợp

