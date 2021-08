Bị nghi lộ clip nóng, ảnh 18+ dàn gái xinh Việt xử trí sao?

Thời gian qua, Lê Bống liên tục bị gọi tên trong các nghi vấn liên quan đến việc lộ clip nóng và ảnh 18+. Đầu tiên là phải kể đến việc cõi mạng náo loạn vì tin đồn cô nàng bị lộ clip nóng dài 2 phút. Trước tin đồn lộ clip nóng này, Lê Bống đã đăng story biểu cảm không quan tâm và chia sẻ: "Chỉ có clip 7 phút thôi à, chị đây có hẳn clip 20 phút", ngầm phủ nhận thông tin. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Lê Bống lại tiếp tục bị nghi có mặt trong clip khoả thân 17 giây cùng nhiều hot girl khác. Giống như sự việc trên, cô nàng mau chóng phủ nhận thông tin, khẳng định chắc chắn không phải nhân vật trong clip đó hoặc đã bị lấy ảnh và photoshop. Một gái đẹp cũng lên tiếng sau đoạn clip 17 giây này là Wilson Nhật Anh - "bông hồng lai" sở hữu phong cách quyến rũ bỏng mắt. Wilson Nhật Anh cam đoan 100% đó là hình ảnh đã qua chỉnh sửa, còn hình gốc thực tế là ảnh cô nàng làm mẫu cho một thương hiệu nội y, tuy có quyến rũ nhưng hoàn toàn không đến mức nhạy cảm. Ngoài ra Nhật Anh cũng nhờ mọi người báo cho mình biết những hình ảnh này bị lan truyền ở đâu và cảnh báo: "Những ai đã và đang làm thì hãy dừng lại trước khi mọi chuyện xấu đi nhé". Là Á quân 2 của cuộc thi Đại Sứ Hoàn Mỹ 2020, Tường Vi được biết đến với hình ảnh ngây thơ, trong sáng. Dẫu vậy cô nàng cũng không tránh khỏi thị phi liên quan đến chủ đề 18+. Cụ thể, một phân đoạn của Tường Vi diễn xuất trong 1 web drama đã bị cắt ra rồi thêu dệt thành việc cô nàng lộ clip nóng. Lên tiếng về vụ việc, Tường Vi cho biết vì mình là người chuyển giới nên càng có nhiều người bình luận nặng nề. Xoài Non - gái đẹp Instagram kiêm bà xã Xemesis cũng từng gặp phải tình huống nhạy cảm. Lý do là bởi một bức ảnh khỏa thân với khuôn mặt của cô nàng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Vốn không định giải thích nhưng sau khi nhận về không ít tin nhắn khó nghe từ dân mạng, Xoài Non đã phải lên tiếng, khẳng định đây là ảnh ghép. Không những thế vợ Xemesis còn đưa ảnh gốc ra để chứng minh với netizen rằng hình ảnh 18+ kia là "pha ke".

