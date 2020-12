Bị gắn mác “gái hư“, hot girl vòng 1 “khủng” Hải Dương lên tiếng

Võ Thị Thu Trang (sinh năm 2000, người Hải Dương) nổi tiếng từ năm 2017 khi sở hữu vòng 1 quá khổ, số đo lên tới 110cm. " Hot girl ngực khủng" này sở sữu vòng 1 ngoại cỡ khiến cô nàng gặp nhiều bất tiện trong cuộc sống không chỉ về vấn đề sức khỏe, vận động mà phía sau đó là sự xấu hổ vì bị người khác chê bai. Theo tiết lộ của Thu Trang, số đo vòng 1 khi ấy là 110 cm. Sau khi ra trường, vì quá tự ti về vòng 1 khủng của mình nên cô đã đi làm phẫu thuật thu nhỏ. Trên trang cá nhân, hot girl Hải Dương thường xuyên đăng tải những hình ảnh gợi cảm, o ép vong 1 đến "ngộp thở". Mới đây, cô nàng đã gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái than phiền trên trang cá nhân về việc bị nói là ăn chơi, hư hỏng. Cô viết: "Ai quen em hay tiếp xúc cho em xin cái review về em nào. Có người bảo em ăn chơi hư như thế mà bố mẹ vẫn không nói gì à. Chỉ lo kiếm tiền mà bị nói vậy khổ ghê". Dòng trạng thái nhanh chóng thu hút được nhiều sự chú ý của dân mạng. Dù vậy, những lời nói từ bên ngoài có lẽ cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống cô nàng. Trên facebook cá nhân của mình, những hình ảnh khoe ngực của hot girl vòng 1 khủng Hải Dương vẫn được chia sẻ "đều như vắt chanh". Trước đó, cô đã sang Nhật Bản để du học. Đầu năm nay, người hâm mộ khá bất ngờ khi "hot girl ngực khủng" bắt đầu công khai bạn trai. Anh chàng được cho là có ngoại hình "cực phẩm", sống mũi thẳng tắp cùng nụ cười tỏa nắng. Nhìn những hành động mà cặp đôi dành cho nhau cũng đủ nhận thấy anh chàng này rất yêu chiều bạn gái. Dù đã tìm đến bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ để thu nhỏ vòng 1 nhưng qua những hình ảnh mà Trang đăng tải lên MXH có thể thấy ngực cô vẫn to hơn so với bình thường. Ảnh: Facebook nhân vật Mời độc giả xem video: NGỰC KHỦNG HẢ? PHIỀN TOÁI NHƯ THẾ NÀY ĐÂY! - Nguồn: YAN News

