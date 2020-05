Bị đuổi việc vì quá gợi cảm, cô gái kiếm đầy tiền nhờ điều này

Trong làng golf Mỹ, Isabelle Shee được mệnh danh là “Sock girl” (cô gái nổi loạn) với phong cách ăn mặc gây sốc nhất. Tuy nhiên, điều đó khiến cô nàng thường bị đuổi khỏi các CLB ở xứ sở Cờ Hoa. Trong những bộ trang phục thường mặc, Isabelle Shee thường diện những chiếc váy rất ngắn cùng với chiếc quần tất dài kéo lên cao. Vấn đề đáng nói, hầu hết chúng đều có màu sắc trái quy định dành cho các nữ golfer và khiến cho Isabelle Shee phải dừng việc thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2017. Chia sẻ về chuyện ăn mặc của mình, nữ golf thủ Isabelle Shee từng nói: "Ít nhất đó là một sự trải nghiệm thú vị của riêng cá nhân. Tôi chắc chắn mình sẽ là một người chơi golf gây tranh cãi nếu không mặc những bộ quần áo theo kiểu truyền thống. Tôi luôn bị nhìn chằm chằm, bị đuổi khỏi các CLB vì mặc những chiếc váy ngắn, còn tất thì dài.". Nhưng trong cái rủi lại hóa may, Isabelle Shee đã biến phong cách thời trang nổi loạn trở thành mặt hàng kinh doanh thời trang mang tên Is Golf được rất nhiều người hưởng ứng. Thông qua tài khoản mạng xã hội trên Instagram có gần 130.000 người theo dõi, Isabelle Shee thường xuyên có những video clip hướng dẫn chơi golf trong những bộ trang phục mang phong cách riêng. Ban đầu, Isabelle Shee chỉ có ý định làm giới golf thay đổi quan điểm để các nữ golf thủ ăn mặc phóng khoáng hơn khi thi đấu. Tuy nhiên, cho đến nay phong cách của Isabelle Shee đang được biết đến rất rộng rãi và ngày càng thu hút nhiều người chơi nghiệp dư mua mặc để chơi golf, đồng thời dần tạo ra một phong cách mới trong giới chơi golf ở Mỹ. Hiện tại, công ty trang phục thể thao của Isabelle Shee còn sản xuất thêm các phụ kiện như khẩu trang và mắt kính trong mùa dịch COVID-19. Ăn nên làm ra từ phong cách nổi loạn, nhưng Isabelle Shee cho biết muốn thực hiện điều này chỉ để các nữ golf thủ có thể thi đấu tốt nhất với các trang phục thoải mái nhất. Cùng ngắm nhìn nữ golf thủ kiếm đầy tiền vì điều này sau khi bị đuổi việc. Mời quý độc giả xem video: Hot Golf players female NEW Isabelle Shee Video 2019 9 - Nguồn: Youtube

Trong làng golf Mỹ, Isabelle Shee được mệnh danh là “Sock girl” (cô gái nổi loạn) với phong cách ăn mặc gây sốc nhất. Tuy nhiên, điều đó khiến cô nàng thường bị đuổi khỏi các CLB ở xứ sở Cờ Hoa. Trong những bộ trang phục thường mặc, Isabelle Shee thường diện những chiếc váy rất ngắn cùng với chiếc quần tất dài kéo lên cao. Vấn đề đáng nói, hầu hết chúng đều có màu sắc trái quy định dành cho các nữ golfer và khiến cho Isabelle Shee phải dừng việc thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2017. Chia sẻ về chuyện ăn mặc của mình, nữ golf thủ Isabelle Shee từng nói: "Ít nhất đó là một sự trải nghiệm thú vị của riêng cá nhân. Tôi chắc chắn mình sẽ là một người chơi golf gây tranh cãi nếu không mặc những bộ quần áo theo kiểu truyền thống. Tôi luôn bị nhìn chằm chằm, bị đuổi khỏi các CLB vì mặc những chiếc váy ngắn, còn tất thì dài.". Nhưng trong cái rủi lại hóa may, Isabelle Shee đã biến phong cách thời trang nổi loạn trở thành mặt hàng kinh doanh thời trang mang tên Is Golf được rất nhiều người hưởng ứng. Thông qua tài khoản mạng xã hội trên Instagram có gần 130.000 người theo dõi, Isabelle Shee thường xuyên có những video clip hướng dẫn chơi golf trong những bộ trang phục mang phong cách riêng. Ban đầu, Isabelle Shee chỉ có ý định làm giới golf thay đổi quan điểm để các nữ golf thủ ăn mặc phóng khoáng hơn khi thi đấu. Tuy nhiên, cho đến nay phong cách của Isabelle Shee đang được biết đến rất rộng rãi và ngày càng thu hút nhiều người chơi nghiệp dư mua mặc để chơi golf, đồng thời dần tạo ra một phong cách mới trong giới chơi golf ở Mỹ. Hiện tại, công ty trang phục thể thao của Isabelle Shee còn sản xuất thêm các phụ kiện như khẩu trang và mắt kính trong mùa dịch COVID-19. Ăn nên làm ra từ phong cách nổi loạn, nhưng Isabelle Shee cho biết muốn thực hiện điều này chỉ để các nữ golf thủ có thể thi đấu tốt nhất với các trang phục thoải mái nhất. Cùng ngắm nhìn nữ golf thủ kiếm đầy tiền vì điều này sau khi bị đuổi việc. Mời quý độc giả xem video: Hot Golf players female NEW Isabelle Shee Video 2019 9 - Nguồn: Youtube