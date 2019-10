Bị crush từ chối, cô bạn Hà thành giảm cân khiến vạn người ngã ngửa

Quyết tâm giảm cân để lột xác của các cô gái thời gian qua khá phổ biến, đặc biệt khi người mình thích từ chối. Điển hình mới nhất là cô gái đến từ Hà thành khi bị crush phũ phàng từ chối mối quan hệ thu hút sự quan tâm của nhiều người. Câu chuyện giảm cân thành công được CĐM nhắc tới thời gian qua là của Lê Huyền Trang, cô gái 24 tuổi đến từ Hà Nội, hiện đang kinh doanh tự do. 5 năm trước, Trang là cô gái khá mũm mĩm với những đường nét kém xinh. Cũng từ đó, cô bạn này ngại giao tiếp, không dám mở lòng ra với ai. Nhưng chuyện tình cảm là điều không ai biết trước được. Trang sớm "cảm nắng" một chàng trai. Nhưng cô nàng nhận cái kết khi tỏ tình bị crush từ chối thẳng thừng vì thân hình mũm mĩm. Tự nhìn nhận lại bản thân, Trang cho biết mình từng béo mập, đen nhẻm và xấu xí. Tuy nhiên, sau thời gian tập luyện kiên trì và giảm cân an toàn cô nàng đã trở nên gợi cảm, xinh đẹp với vóc dáng chuẩn nhiều người mơ ước. Nhớ về thời gian đen tối, Huyền Trang tâm sự: “Mình cao 1m52 nặng 56kg, vòng eo có thời kỳ lên tới 90 (cm). Ngày đó còn trẻ con nên mình không quan tâm đến ngoại hình. Hồi đó mình tự ti kinh khủng, chân mình to đến mức không mặc vừa bất kỳ loại quần nào, cứ vừa đùi thì rộng bụng, căng bắp trông rất kinh dị." Chia sẻ về động lực khiến bản thân quyết tâm thay đổi, Huyền Trang chia sẻ, cô từng là nạn nhân của bodyshaming khi thường xuyên phải nghe những lời chê bai từ mọi người xung quanh. Bên cạnh đó, vì ngoại hình béo ú cùng gương mặt nhiều mụn nên Huyền Trang đi học mà hầu như không có bạn bè chơi chung, lúc nào cũng chỉ lủi thủi 1 mình. Mọi chuyện lên tới đỉnh điểm khi chàng trai mà cô nàng thầm thương trộm nhớ từ lâu phũ phàng từ chối vì "quá béo", điều này đã khiến hot gymer Hà thành gần như bị trầm cảm. Trải qua 5 năm luyện tập vất vả cùng chế độ ăn kiêng khắt khe, cuối cùng Huyền Trang cũng giảm được 12kg và nhận về kết quả còn hơn cả mong đợi. Sự "lột xác" của Huyền Trang không chỉ khiến nhiều người trầm trồ thán phục, mà nó còn truyền động lưc rất lớn cho những cô gái, chàng trai có mong muốn thay đổi bản thân.





