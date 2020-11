Bị “chọc ngoáy” sau cưới, các nàng dâu nổi tiếng phản ứng ra sao?

Mới đây nhất là siêu đám cưới của streamer giàu nhất Việt Nam - Xemesis và hot girl Xoài Non. Điều khiến cư dân mạng không khỏi bàn tán chính là độ hoành tráng của đám cưới này như gia thế chú rể, chiếc váy cưới 28 tỷ đồng, rước dâu bằng siêu xe hơn 7 tỷ đồng hay dàn khách mời đình đám,... Sau khi kết thúc hôn lễ, trên mạng xã hội đã xuất hiện không ít bình luận ác ý cho rằng "đám cưới lố thì sớm chia tay" hay cho rằng Xoài Non chỉ kết hôn vì tiền. Trước lời bàn tán không hay ho đó, cô dâu nổi tiếng Xoài Non thẳng thắn đáp trả "... vợ chồng là do duyên số. Nếu hết duyên mình không làm vợ chồng được nữa thì thôi, mình làm bạn bè. Cuộc đời này chả có điều gì là chắc chắn, ai biết được mai này như thế nào". Gái xinh còn đặc biệt nhấn mạnh, hiện tại có thể cô chưa phải là một người vợ hoàn hảo nhưng đảm bảo tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ dành cho Xemesis. Đám cưới của cô dâu Quỳnh Anh và chú rể cầu thủ Duy Mạnh cũng từng gây xôn xao cộng đồng mạng một thời gian dài. Trong ngày đám hỏi, Quỳnh Anh đã bị "dìm hàng" kha khá vì lỗi makeup dày khiến mặt cô dâu trông nặng nề. Sau đó cộng đồng mạng còn đòi truy tìm người makeup cho Quỳnh Anh trong đám hỏi để đòi công bằng cho cô dâu. Quỳnh Anh sau đó đã đã lên tiếng bảo vệ cho thợ makeup của mình. Cô chia sẻ: "Là ai, làm nghề nào cũng vậy, chắc chắn có 1 ngày bạn phạm lỗi. Nhưng là đồng nghiệp, đừng lấy sai lầm của người khác để tôn mình lên". Nhan sắc của Nhật Linh trong đám cưới với Văn Đức đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều trên MXH. Nàng WAG xinh đẹp bị cư dân mạng cho rằng hình ảnh của cô nàng trên báo không lung linh, ảo diệu như ảnh selfie trên mạng xã hội. Trước những lời so sánh và chê bai, Nhật Linh cũng không ngần ngại lên tiếng trên MXH. Cô nàng khẳng định việc dùng app chụp ảnh là điều bình thường và "chụp thẳng thì mặt đỡ vuông chứ mặt mình hai bên có vuông thật mà". Ngoài ra, Nhật Linh cũng bày tỏ lí do khiến cô trông kém sắc hơn ngày thường là vì căng thẳng và mất ngủ trong trước ngày trọng đại. Đám cưới của Phanh Lee và chồng là tổng giám đốc tập đoàn nghìn tỷ cũng vướng phải nhiều tin đồn. Trong đó, có thông tin cho rằng nửa kia của Phanh Lee đã từng kết hôn. Cô nàng đã phủ nhận thông tin này và khẳng định: "Chúng em đều là những người cưới lần đầu, nên đều rất háo hức và chờ đợi ngày hôm nay". Hiện tại dung mạo của ông xã Phanh Lee vẫn chưa được cô nàng cho lộ diện. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Hội "Tứ Hoàng Streamer" PewPew, ViruSs, Mixi Gaming, Xemesis - Nguồn: YAN News

Mới đây nhất là siêu đám cưới của streamer giàu nhất Việt Nam - Xemesis và hot girl Xoài Non. Điều khiến cư dân mạng không khỏi bàn tán chính là độ hoành tráng của đám cưới này như gia thế chú rể, chiếc váy cưới 28 tỷ đồng, rước dâu bằng siêu xe hơn 7 tỷ đồng hay dàn khách mời đình đám,... Sau khi kết thúc hôn lễ, trên mạng xã hội đã xuất hiện không ít bình luận ác ý cho rằng "đám cưới lố thì sớm chia tay" hay cho rằng Xoài Non chỉ kết hôn vì tiền. Trước lời bàn tán không hay ho đó, cô dâu nổi tiếng Xoài Non thẳng thắn đáp trả "... vợ chồng là do duyên số. Nếu hết duyên mình không làm vợ chồng được nữa thì thôi, mình làm bạn bè. Cuộc đời này chả có điều gì là chắc chắn, ai biết được mai này như thế nào". Gái xinh còn đặc biệt nhấn mạnh, hiện tại có thể cô chưa phải là một người vợ hoàn hảo nhưng đảm bảo tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ dành cho Xemesis. Đám cưới của cô dâu Quỳnh Anh và chú rể cầu thủ Duy Mạnh cũng từng gây xôn xao cộng đồng mạng một thời gian dài. Trong ngày đám hỏi, Quỳnh Anh đã bị "dìm hàng" kha khá vì lỗi makeup dày khiến mặt cô dâu trông nặng nề. Sau đó cộng đồng mạng còn đòi truy tìm người makeup cho Quỳnh Anh trong đám hỏi để đòi công bằng cho cô dâu. Quỳnh Anh sau đó đã đã lên tiếng bảo vệ cho thợ makeup của mình. Cô chia sẻ: "Là ai, làm nghề nào cũng vậy, chắc chắn có 1 ngày bạn phạm lỗi. Nhưng là đồng nghiệp, đừng lấy sai lầm của người khác để tôn mình lên". Nhan sắc của Nhật Linh trong đám cưới với Văn Đức đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều trên MXH. Nàng WAG xinh đẹp bị cư dân mạng cho rằng hình ảnh của cô nàng trên báo không lung linh, ảo diệu như ảnh selfie trên mạng xã hội. Trước những lời so sánh và chê bai, Nhật Linh cũng không ngần ngại lên tiếng trên MXH. Cô nàng khẳng định việc dùng app chụp ảnh là điều bình thường và "chụp thẳng thì mặt đỡ vuông chứ mặt mình hai bên có vuông thật mà". Ngoài ra, Nhật Linh cũng bày tỏ lí do khiến cô trông kém sắc hơn ngày thường là vì căng thẳng và mất ngủ trong trước ngày trọng đại. Đám cưới của Phanh Lee và chồng là tổng giám đốc tập đoàn nghìn tỷ cũng vướng phải nhiều tin đồn. Trong đó, có thông tin cho rằng nửa kia của Phanh Lee đã từng kết hôn. Cô nàng đã phủ nhận thông tin này và khẳng định: "Chúng em đều là những người cưới lần đầu, nên đều rất háo hức và chờ đợi ngày hôm nay". Hiện tại dung mạo của ông xã Phanh Lee vẫn chưa được cô nàng cho lộ diện. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Hội "Tứ Hoàng Streamer" PewPew, ViruSs, Mixi Gaming, Xemesis - Nguồn: YAN News