Bị chê từ thiện "làm màu", "nữ đại gia quận 7" nói gì?

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, "nữ đại gia quận 7" Đoàn Di Băng gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái cùng hình ảnh về miền Trung hỗ trợ người dân sau bão. Theo đó, Đoàn Di Băng cùng ông xã đã đến TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị - khu bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận lốc xoáy. Sau khi hỏi thăm tình hình của người dân qua lãnh đạo địa phương, vợ chồng nữ đại gia quyết định hỗ trợ 300 hộ bị ảnh hưởng: "Tại Cửa Việt có tổng cộng 300 hộ dân bị ảnh hưởng do lốc xoáy mưa bão, Băng cùng các bạn trong đoàn quyết định hỗ trợ như sau: Hộ bị ảnh hưởng nhẹ: 1 triệu/hộ;.. Hộ bị ảnh hưởng nặng hư hại nhà: 5 triệu/hộ; Hộ bị sập hoàn toàn nhà: 30 triệu/hộ; Cá nhân bị thương: 5 triệu/người. Ngày mai Băng sẽ đến xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh nhé, nơi có 1500 người dân đang bị cô lập do sập cầu". Đoàn Di Băng chia sẻ thêm. Trước đó, Đoàn Di Băng liên tục theo dõi tình hình bão và bày tỏ sự lo lắng cho người dân miền Trung. Cô tuyên bố trên Facebook cá nhân rằng đang liên hệ với lãnh đạo địa phương xin phép để đến tận nơi hỗ trợ người dân và không kêu gọi quyên góp mà chỉ làm từ thiện bằng tiền cá nhân. Tuy nhiên, có không ít người đã để lại bình luận trái chiều cho rằng cựu nữ ca sĩ này đang cố tình gây chú ý. Ngay sau đó, Đoàn Di Băng nhanh chóng lên tiếng giải thích: "Khi tôi đăng lên, có một số người để lại bình luận rằng nếu tôi làm từ thiện bằng tiền túi cá nhân thì công khai, đăng lên Facebook làm gì? Tôi nghĩ mình đâu có làm gì xấu, làm từ thiện là điều rất đẹp, là tấm gương tốt cho giới trẻ... Tôi biết những gì mình làm có một bộ phận giới trẻ làm theo, trước đó tôi từng đăng ký hiến tạng và nhiều bạn đã nhắn tin và để lại bình luận mong muốn được hiến tạng luôn. Những việc tốt đó tôi đăng lên và có ai muốn lan tỏa điều tốt đẹp thì làm theo. Tôi không kêu gọi quyên góp, chỉ làm bằng tiền túi dự trù 1 tỷ cũng không quá nhiều", "nữ đại gia quận 7" nói thêm. Di Băng giải thích thêm có nhiều người cho rằng việc khoe đi từ thiện là để "câu view câu like" nhằm mục đích kinh doanh online: "Các bạn nghĩ như vậy rất ích kỷ, tôi bỏ ra 1 tỷ làm từ thiện chưa nghĩ đến những cái đó và khi các bạn nhắc tôi mới thấy thấy bản thân mình xứng đáng được như vậy. Tôi bỏ con, bỏ công việc, lãnh đạo địa phương đã có quyết định đồng ý cho tôi 30 ra miền Trung hỗ trợ người dân rồi, tôi nghĩ mình đáng được như thế". Cũng trong video, Đoàn Di Băng tiết lộ khi nói về dự định về miền Trung hỗ trợ người dân, có nhiều bạn bè, người hâm mộ đã gửi tin nhắn mong cô nhận tiền ủng hộ nhưng kiên quyết không nhận. Cụ thể, Đoàn Di Băng nói: "Có người nhắn tin cho tôi nói rằng tin tưởng chị Băng nên muốn ủng hộ 100, 200 triệu ủng hộ miền Trung nhưng tôi kiên quyết không nhận, cùng lắm tôi chỉ nhận của chị em ruột. Các bạn muốn quyên góp thì ủng hộ vào quỹ của Mặt trận Tổ quốc, sẽ có những đoàn của nhà nước đến hỗ trợ người dân".

