Bị chê "đắp đồ hiệu kém sang", ái nữ đại gia thủy sản nói gì?

Mới đây, Ngọc Thanh Tâm gây chú ý khi đề cập đến những ồn ào về chuyện ăn mặc của bản thân trong một buổi trò chuyện với Á hậu Mai Ngô. Ngoài việc bênh vực stylist trước búa rìa dư luận, ái nữ nhà đại gia thủy sản khẳng định các góc quay tại sự kiện đã khiến ngoại hình cô bị giảm phong độ ngoài sức tưởng tượng so với lúc soi gương ở nhà. Cụ thể, Ngọc Thanh Tâm cho biết: "Khi mặc một bộ đồ và nhìn vào gương, mình đâu có khùng đến mức mà khi thấy xấu vẫn mặc đi đâu. Nhưng lúc đó, khi nhìn vào gương thì mình thấy ổn... Sự kiện có nhiều góc quay, camera. Khi lên hình sẽ tăng một vài ký thì sẽ không như mình khi nhìn trong gương nữa. Những lần đó mình không thể nào lên giải thích rằng là 'À, ở ngoài đẹp lắm mọi người, chứ không như trên hình đâu". Nữ rich kid cho biết thêm. "Rất nhiều người cũng nói chị nên thay stylist. Chị rất thương. Có những bộ đồ đẹp ảnh làm chẳng ai để ý nhiều bằng những thiết kế chẳng may nó xấu. Từ những lần kém đẹp đó, mọi người cứ gán vào là 'Ngọc Thanh Tâm mặc đồ phèn', 'đắp hàng hiệu mà không sang nổi', 'không có gu',... Nhiều người cũng nói sao đồ hàng ngày đẹp vậy mà cứ đi sự kiện là 'xu'. Nhưng thật ra đồ hàng ngày cũng là do stylist làm, không thể nào lên phân trần từng cái comment một", Ngọc Thanh Tâm cho biết. Ngọc Thanh Tâm được biết là một rich kid đình đám Vbiz nên cô luôn cố gắng chỉn chu nhất có thể trong mọi sự kiện tham dự. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, phong cách thời trang của cô nàng lại khiến người ta bàn nhiều vì đặc biệt là qua những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa. Ái nữ nhà đại gia thủy sản thường xuyên trở thành "nạn nhân" bị "dìm" dáng qua góc chụp lén. Đa số cho rằng cách lên đồ chưa thược sự xứng tầm với danh xưng rich kid của cô nàng Trên trang cá nhân, rich kid Ngọc Thanh Tâm từng đăng tải khoảnh khắc mặc trang phục hàng hiệu và nhận về vô vàn những bình luận 2 chiều từ netizen. Bên cạnh những lời chê bai, Ngọc Thanh Tâm gây ấn tượng với phong cách tạo dáng chất cùng làn da mịn màng khi ảnh được chụp đủ sáng. Trong quá khứ, Ngọc Thanh Tâm từng khiến dư luận xôn xao với khoảnh khắc đi thảm đỏ bất ổn tại một sự kiện diễn ra vào tháng 4/2022.

