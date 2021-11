Beauty blogger Đài Loan nổi tiếng nhờ nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm

Chen Lian (24 tuổi) là beauty blogger nổi tiếng mạng xã hội Đài Loan với nghệ danh An An. An An còn là một trong những blogger được yêu mến nhất trong lĩnh vực làm đẹp, thu hút gần 300.000 người theo dõi trên trang Instagram cá nhân. Nàng hot girl được nhận xét có gương mặt ngây thơ, trái ngược với phong cách gợi cảm, có phần táo bạo mà cô theo đuổi. An An chiếm được cảm tình của số đông cư dân mạng bởi vẻ đẹp tươi tắn, đầy sức sống. Cô có làn da trắng sáng, nét đẹp thanh thuần với đôi mắt to, mũi cao cùng nụ cười ngọt ngào. An An cũng là influencer được nhiều nhãn hàng mỹ phẩm mời quảng cáo. Cô có thu nhập lớn thông qua kênh vlog và các bài đăng trên kênh cá nhân.Người đẹp xứ Đài theo đuổi phong cách nữ tính, nhẹ nhàng và năng động. An An có chiều cao không quá nổi bật 1,64m, song tỷ lệ cơ thể cân đối, đặc biệt là đôi chân dài đã giúp cô trở thành người mẫu nổi danh trên mạng xã hội. An An từng hợp tác với nhiều nhãn hàng mỹ phẩm và thời trang danh tiếng. Cô cũng tích cực tham gia các chương trình truyền hình. An An cũng được nhiều người yêu mến khi là hot girl hiếm khi có scandal. Trên mạng xã hội, cô chia sẻ về lối sống tích cực, lành mạnh, thường xuyên tập luyện thể thao. Nổi tiếng xinh đẹp và tài năng, An An khiến nhiều người tò mò về mối quan hệ tình cảm cũng như hình mẫu bạn trai lý tưởng. Theo thông tin được biết, An An đã có bạn trai. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nửa kia lên mạng xã hội. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

Chen Lian (24 tuổi) là beauty blogger nổi tiếng mạng xã hội Đài Loan với nghệ danh An An. An An còn là một trong những blogger được yêu mến nhất trong lĩnh vực làm đẹp, thu hút gần 300.000 người theo dõi trên trang Instagram cá nhân. Nàng hot girl được nhận xét có gương mặt ngây thơ, trái ngược với phong cách gợi cảm, có phần táo bạo mà cô theo đuổi. An An chiếm được cảm tình của số đông cư dân mạng bởi vẻ đẹp tươi tắn, đầy sức sống. Cô có làn da trắng sáng, nét đẹp thanh thuần với đôi mắt to, mũi cao cùng nụ cười ngọt ngào. An An cũng là influencer được nhiều nhãn hàng mỹ phẩm mời quảng cáo. Cô có thu nhập lớn thông qua kênh vlog và các bài đăng trên kênh cá nhân. Người đẹp xứ Đài theo đuổi phong cách nữ tính, nhẹ nhàng và năng động. An An có chiều cao không quá nổi bật 1,64m, song tỷ lệ cơ thể cân đối, đặc biệt là đôi chân dài đã giúp cô trở thành người mẫu nổi danh trên mạng xã hội. An An từng hợp tác với nhiều nhãn hàng mỹ phẩm và thời trang danh tiếng. Cô cũng tích cực tham gia các chương trình truyền hình. An An cũng được nhiều người yêu mến khi là hot girl hiếm khi có scandal. Trên mạng xã hội, cô chia sẻ về lối sống tích cực, lành mạnh, thường xuyên tập luyện thể thao. Nổi tiếng xinh đẹp và tài năng, An An khiến nhiều người tò mò về mối quan hệ tình cảm cũng như hình mẫu bạn trai lý tưởng. Theo thông tin được biết, An An đã có bạn trai. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nửa kia lên mạng xã hội.