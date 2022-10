Bé gái "Phúng Phính Hà Giang" đổi đời sau khi nổi tiếng

Hà Giang không chỉ hấp dẫn khách du lịch bởi khung cảnh núi non, sông nước hoang sơ, hùng vĩ mà còn gây ấn tượng bởi vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng của các em bé dân tộc. Nhờ vào việc xuất hiện trong một đoạn clip của du khách, cô bé có tên Mua Thị Dua đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp các trang mạng xã hội và được gọi bằng cái tên thân mật – Phúng Phính Hà Giang. Khi đó, Dua đang mời chào khách du lịch mua những chiếc vòng hoa rừng do em và các bạn tự đi hái. Khoác trên người bộ đồ dân tộc đặc trưng, mái tóc buộc nửa đầu buông xõa, cô bé đã chinh phục bất kì người xem clip nào bởi vẻ ngoài xinh xắn, nụ cười rạng rỡ và nhất là đôi mắt có màu rất đặc biệt. Thời gian sau đó, Dua vẫn ngồi trên dốc Thẩm Mã để kiếm tiền từ việc bán vòng hoa hoặc chụp hình cùng du khách. Cách đây ít lâu, dân mạng không khỏi xôn xao khi Phúng Phính Hà Giang đã trở thành người mẫu độc quyền của một đơn vị kinh doanh. Nhờ công việc làm người mẫu ảnh độc quyền mà cô bé Dua không còn phải vất vả mưu sinh trên đường núi mà đã có những đồng lương đầu tiên phụ giúp kinh tế gia đình. Thậm chí, cuộc sống của Dua từ đây cũng bước sang trang mới, thoải mái không khác nào tiểu thư nhà giàu. Cụ thể, trong các đoạn clip được đăng tải trên TikTok cá nhân của Dua, có thể thấy cô bé được ở trong một căn nhà rộng lớn và được tự chọn bất kì căn phòng nào yêu thích để làm phòng ngủ. Không những vậy, Phúng Phính Hà Giang còn được mua tặng cho một chiếc iPhone 14 vô cùng giá trị. Cô bé còn rất thích thú khi được tặng không ít đồ trang điểm, quần áo và phụ kiện mới. Ngoại trừ việc vẫn còn ngại giao tiếp với mọi người, có thể do chưa tự tin với giọng nói của mình thì Dua đang rất tận hưởng cuộc sống mới này. Nhiều ý kiến cho rằng, sau khi được “lên đồ” và tô thêm chút son đỏ, cô bé Hà Giang càng trở nên hút mắt, xinh xắn hơn. Vì nhận lời làm mẫu độc quyền nên Dua càng cần được nhiều người biết đến hơn. Vì vậy mà cô bé rất chăm chỉ quay clip, đăng lên trang cá nhân và còn kêu gọi dân tình theo dõi.

