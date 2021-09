Bé gái “gây bão” với biểu cảm khó đỡ khi chụp ảnh trung thu

Năm nay do thực hiện giãn cách xã hội nên nhiều gia đình không thể đưa con nhỏ đi dạo phố Trung thu 2021, và đó là lý do để những bộ ảnh Trung thu tại gia ra đời. Mới đây cư dân mạng lại một lần nữa “phát cuồng” trước bộ ảnh Trung thu của một bé gái, ngoài việc xinh xắn, đáng yêu ra thì cô bé này còn có biểu cảm sinh động, hài hước qua mỗi bức ảnh. Tâm điểm chú ý trong bộ ảnh hài hước này chính là biểu cảm sinh động, "khó đỡ" của cô bé khiến nhiều người “phát cuồng”. Bộ ảnh của bé đã được mẹ là chị Đoàn Cẩm Duyên đăng tải trên mạng xã hội với dòng chia sẻ: “Cùng nhau chuẩn bị đón Trung thu tại nhà đi mọi người ơi, Trung thu tại gia em chưa có bánh, mọi người có bánh chưa, chuẩn bị tới đâu rồi ạ, em mới được bộ ảnh tại gia do anh Ba chuẩn bị ạ". Khoác trên mình bộ đồ màu đỏ, bé gái trông vô cùng đáng yêu khi sở hữu khuôn mặt mũm mĩm, làn da trắng cùng tóc mái ngố. Bức ảnh nào bé gái này cũng tạo dáng “tấu hài” với vô vàn biểu cảm "khó đỡ". Ngay khi đăng tải, bộ ảnh đã nhận được nhiều tương tác của cộng đồng mạng. Ai nấy đều phải bật cười và dành lời khen cho biểu cảm hồn nhiên, đáng yêu của cô bé. “Gương mặt vàng trong làng tấu hài”, “Con gái mình mỗi lần chụp hình cũng xuỳ mị như này đây ạ"... là một số bình luận từ cộng đồng mạng. Ai nấy dường như đều “tan chảy” trước hình ảnh quá ư là đáng yêu của bé gái này. Nhiều người còn không tiếc tay thả tim và để lại những bình luận khen ngợi biểu cảm đáng yêu của bé. Hiện bài viết của chị Đoàn Cẩm Duyên vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng với 8,2 nghìn lượt yêu thích, gần 2,6 nghìn lượt bình luận và hiện con số này vẫn không ngừng tăng lên. Nnhiều phụ huynh khác cũng "hạ quyết tâm" sẽ thực hiện ngay một bộ ảnh đáng yêu như thế này để con lưu giữ kỷ niệm dịp Trung thu này. Ảnh: Đoàn Cẩm Duyên Mời độc giả xem video: Hương vị ngày tết Trung thu thập niên 70 - Nguồn: VTV24

