Bật gốc đè chết học sinh, cây phượng bị đốn bỏ dân mạng nói gì?

Sau vụ việc một em học sinh tử vong do cây phượng đè tại trường THCS Bạch Đằng - TP HCM, một loạt các ngôi trường khác cũng quyết định đốn hạ loài cây này do những nghi ngại về việc gây nguy hiểm cho con người. Việc hàng loạt cây phượng bị đốn bỏ khiến dân mạng không khỏi tiếc nuối. Bởi lẽ, đây là loại cây gắn liền với tuổi học trò, mang nhiều kỷ niệm về những mùa chia tay. Những cánh hoa phượng đỏ rực dưới nắng hè gay gắt nay chỉ còn là kỷ niệm đối với nhiều thế hệ học trò. Hình ảnh nhiều cây bị đốn bỏ khiến không ít người xót xa. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhiều trường học đang đốn bỏ các cây to dù phải mất rất nhiều thời gian, các loại cây mới cho ra được bóng mát như vậy. "Rồi nay sân trường vắng bóng phượng thật rồi. Chẳng còn những mùa hè với những chùm hoa đỏ rực nữa", "Thay vì đốn hạ thì có thể tìm cách để gốc phượng chắc chắn hơn mà. Chứ nhìn phượng vài chục tuổi bị chặt như vậy thấy xót quá" - Dân mạng bình luận. Chặt sạch phượng trong sân, nhiều trường học vắng bóng mát của cây xanh. Không chỉ cây phượng mà nhiều loại cây khác có khả năng mục thân, đổ đều bị chặt. Nhiều thế hệ học sinh đăng ảnh cùng hoa phượng bày tỏ sự tiếc nuối khi loài cây gắn liền với thời áo trắng sắp không còn nữa. Nghỉ dịch COVID - 19 đã là một thiệt thòi. Năm nay, những học sinh lớp 12 lại không được đón một mùa phượng nở để đánh dấu thời gian chia tay mái trường THPT. Nhiều người đã chia tay mái trường, chia tay tuổi phượng hồng nhiều năm cũng không giấu nổi sự tiếc nuối. Ngoại trừ những cây phượng trong sân trường bị chặt bỏ, nhiều cây phượng khác trông trên đường vẫn được giữ nguyên. Bóng phượng vẫn còn đó, tuy nhiên thưa thớt hơn rất nhiều. Mời quý độc giả xem thêm clip: CÓ NÊN CHẶT HẠ CÁC CÂY PHƯỢNG TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG HỌC? - Nguồn: Youtube

