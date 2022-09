Bản tin Facebook 20/9: “Cô dâu lừa đảo” xuất hiện làm cà phê

Mới đây nhất, " cô dâu lừa đảo" ở Bắc Giang lại tiếp tục cập nhật hành trình của mình trên trang cá nhân. Trong ảnh, cô sống tại một vùng quê khá bình yên. Đồng thời, cô đang pha chế cà phê, xung quanh là loạt vật dụng trông khá chuyên nghiệp. Ảnh: Facebook T.D Hot girl Trúc Anh bất ngờ khoe khoảnh khắc đến gặp nhà sản xuất phim Dung Bình Dương để gửi lời xin lỗi về ồn ào vừa qua giữa hai bên. Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý đến chính là diện mạo phát tướng khác lạ của mỹ nhân sinh năm 1998. Được biết nguyên nhân do ăn uống và bản thân Trúc Anh đang mắc căn bệnh thoái hóa khớp. Ảnh: FacebookLộc Fuho chơi lớn dẫn vợ đi mua sắm đồ hiệu đắt đỏ. Theo đó, anh quyết định chi 10 ngày lương để cùng vợ trải nghiệm cuộc sống của giới thượng lưu khiến cư dân mạng ngỡ ngàng. Ảnh: Chụp màn hình Sau khi chia sẻ khoảnh khắc siêu nhắng nhít của Đoàn Di Băng với 3 con gái, doanh nhân Quốc Vũ bị một netizen bình luận mỉa mai không có con trai. Bị xóc xiểm, ông xã Đoàn Di Băng căng đét nhắn lại: "Nói tiếng người đi em". Ảnh: Chụp màn hình Mới đây mẹ ruột của "cô dâu lừa đảo" Bắc Giang đã lên tiếng, chị N cũng chia sẻ thêm, con gái mình rất hay bỏ nhà ra đi. Từ ngày con gái bị tố cáo lừa đảo, chị N bỏ việc bên ngoài, chỉ ở nhà khâu nón. Ngoài ra, chị N cũng cho biết mình rất khổ tâm lo nghĩ rất nhiều, chị rất buồn vì con mình vẫn đăng ảnh, quay clip như chưa có vấn đề gì xảy ra và chưa biết hối hận về những việc mình đã làm. Ảnh: Báo Bắc Giang Mới đây nhất, trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh một du khách Tây đang đi ăn bánh mì ở Hội An, điểm bất ngờ là khi anh chàng thấy quầy bánh mì của cô chủ quán đã cũ, rỉ sét, ngay lập tức anh chàng đã ngỏ lời vẽ lưu niệm, trang trí lại cho xe bán bánh mì. Ảnh: Hoàng An Hình ảnh một người đàn ông nhậu say không còn biết đường về. Lúc ấy, một người bạn đã lấy dây buộc người đàn ông lên xe rồi chở về khiến cư dân mạng vừa buồn cười vừa lo lắng. Ảnh: FB N.T.C.M Hình ảnh bố chồng giúp con dâu đi bán bóng bay khiến nhiều người xúc động. Sau đi dạo quanh xóm tham khảo tình hình thế là ông bố đã cầm theo chùm bóng bay đi khắp xóm. Chẳng mấy chốc số bóng bay đã được bán hết sạch. Điều này khiến cô con dâu vô cùng cảm động.

