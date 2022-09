Bản tin Facebook 10/9: Trần Thanh Tâm bức xúc khi bị mỉa mai

Mới đây hot girl Trần Thanh Tâm đăng tải dòng trạng thái với biểu tượng cảm xúc buồn bã và cho biết cô cảm thấy kiệt sức. Bên dưới xuất hiện bình luận ý kiến cho rằng cô chỉ đáng giá khoảng 360 nghìn đồng nên không thể liên quan đến ồn ào bán dâm 360 triệu đồng. Ngay lập tức cô nàng đã đáp trả với thái độ gay gắt. Cụ thể "hot girl trứng rán" chia sẻ: "Em không hiểu vì sao anh là đàn ông mà có thể nói một người con gái đáng tuổi em, hoặc có thể đáng tuổi cháu của anh như thế luôn ạ? Nếu chẳng may anh có đứa em gái bị như thế thì anh có ngăn cản em gái mình lên tiếng bảo vệ danh dự bản thân như em không ạ? Nếu hành động của em đối với người lớn như anh là sai thì anh cho em gửi lời xin lỗi đến anh nhiều ạ!". Tối 9/9, Xoài Non hào hứng chia sẻ hình ảnh mới trên Facebook cá nhân. Dưới bài viết, ai nấy cũng trầm trồ, dành lời khen cho nhan sắc "đẹp không cần chỉnh" của Xoài Non. Song bên cạnh đó, có người cho rằng nhìn bụng hot girl giống có bầu. Trước nghi vấn của mọi người, Xoài Non ngay sau đó đã lên tiếng đính chính. "Do đợt đi côn đảo ăn dữ quá nên nhìn giống có bầu thui. Khi nào có bầu tui thông báo cho mà nghe". Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một bài đăng phân trần của chàng thanh niên 28 tuổi bị người yêu "đá" chỉ vì hộp quà Trung thu biếu bố mẹ đối phương quá "rẻ tiền". Dưới bài đăng của chàng thanh niên kia, rất nhiều độc giả đã để lại bình luận an ủi, động viên anh chàng sớm tìm được một nửa thích hợp với hoàn cảnh của bản thân hơn. Mới đây, TikToker K.H đã chia sẻ video ngắn ghi lại khoảnh khắc cực kì đáng yêu của cụ ông và cụ bà giữa phố trung thu. Đoạn video kèm dòng trạng thái: “Ông bà đưa nhau đi dạo và mua tặng bà 15 chiếc bờm phát sáng tại phố hàng mã, 70 tuổi vẫn tình cảm như lúc mới yêu”. Thông tin, hình ảnh về PewPew đi phát "thiêp hồng" vừa được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm, bình luận xôn xao của dư luận. Theo hình ảnh, người chụp bức hình đã dơ hẳn tấm thiệp cưới mang tên Hoàng Khoa – Hồng Nhật, trong thiệp có in ảnh PewPew và vợ sắp cưới. Sau khi bị netizen chỉ trích khi đăng bài để tỏ lòng tiếc thương Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời, mới đây Châu Bùi lên tiếng phản hồi trên trang cá nhân: "Châu cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn yêu thương, quan tâm và đưa ra những lời góp ý, nhắc nhở mỗi khi Châu chưa hoàn thiện. Mình đã đọc hết comment của mọi người và thật sự trân trọng từng bình luận giúp mình tiến bộ hơn".

