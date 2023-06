Bạn gái Đoàn Văn Hậu qua camera thường nhan sắc ra sao?

Chuyện tình yêu của Đoàn Văn Hậu và bạn gái Doãn Hải My thu hút sự quan tâm của cư dân mạng kể từ khi cả hai công khai. Trên trang cá nhân, mọi động thái của cầu thủ Đoàn Văn Hậu và bạn gái đều nhận được sự chú ý của khán giả. Mới đây, Doãn Hải My chia sẻ loạt video ghi lại hậu trường cô nàng thực hiện những bộ ảnh thời trang đầy chuyên nghiệp, chỉn chu với ê-kíp. Qua camera thường chưa chỉnh sửa, vóc dáng của bạn gái Đoàn Văn Hậu được khán giả hết lời khen ngợi. Dù là qua hình ảnh chưa chỉnh sửa nhưng sắc vóc của Doãn Hải My vẫn nổi bật nhờ vóc dáng "thắt đáy lưng ong". Từ sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Doãn Hải My vẫn duy trì số đo ba vòng 78-55-89 cm. Nhiều người hâm mộ quan tâm cách cô tập luyện để có vóc dáng mảnh mai. Nhan sắc ngọt ngào, kiều diễm cùng vóc dáng "thắt đáy lưng ong" của bạn gái Đoàn Văn Hậu khiến cư dân mạng không thể rời mắt. Người đẹp Hà thành nhiều lần khiến fan bất ngờ khi tự tin để mặt mộc chụp hình. Thậm chí, qua những hình ảnh được fan chia sẻ, có thể thấy ngoại hình bạn gái Đoàn Văn Hậu không có nhiều điểm khác biệt so với những bức ảnh đã qua chỉnh sửa. Cầu thủ Đoàn Văn Hậu và bạn gái Doãn Hải My được coi là cặp đôi trai tài gái sắc. Trong khi Văn Hậu là cầu thủ nổi tiếng thì Doãn Hải My đã tốt nghiệp ĐH Luật Hà Nội và từng lọt vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: FBNV

