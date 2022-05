Bạn gái cũ Quang Hải tung trọn ảnh cưới trước ngày trọng đại

Trước khi lấy chồng Huyền My từng là bạn gái của Quang Hải, họ có quãng thời gian bí mật hẹn hò nhưng sau đó âm thầm chia tay. Sau thời gian khá dài độc thân, thời gian qua bạn gái cũ Quang Hải đã có tình yêu mới là diễn viên Anh Tú, cặp đôi quyết định tiến đến hôn nhân trong thời gian sắp tới. Trước ngày trọng đại, cả hai đã tung trọn bộ ảnh cưới. Gái xinh Huyền My khoe nhan sắc xinh đẹp sánh đôi bên chú rể, nói lời thề nguyện ở nhà thờ. Bộ ảnh cưới của "cô chủ tiệm nail" được cư dân mạng khen ngợi hết lời, đặc biệt là dành lời "có cánh" cho nhan sắc của cô dâu mới. Cả hai quyết định tổ chức đám cưới vào ngày 18/5 với khách mời chủ yếu là đàng gái. Sau đó, Huyền My và Anh Tú sẽ tổ chức đám cưới tại Sài Gòn. Cả hai quyết định về chung nhà sau thời gian chỉ khoảng 10 tháng tìm hiểu. Được biết trong 10 tháng đó, cả hai yêu xa, chỉ có khoảng 6 lần Anh Tú bay ra gặp bạn gái. Sau khi chia sẻ ảnh cưới lên MXH mọi người hết lời ngợi khen nhan sắc, đồng thời chúc mừng Huyền My sắp lấy chồng. Trước đó Huyền My và chồng sắp cưới liên tục khoe hình ảnh cầu hôn lên MXH, chia sẻ với truyền thông về bạn đời của mình. Diễn viên Anh Tú cho biết, anh cảm thấy may mắn khi cưới được người vợ như Huyền My. Anh còn thân mật gọi Huyền My là vợ tương lai. Về phía Huyền My, kể từ sau khi chia tay Quang Hải, cô khá kín tiếng và chỉ chuyên tâm vào làm việc, bán hàng online. Hiện tại netizen đang ngóng chờ đám cưới của bạn gái cũ Quang Hải và diễn viên Anh Tú trong thời gian tới. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

